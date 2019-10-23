絕不首先使用「核武器」！陸裁軍大使：中方主張全面禁止並徹底銷毀

▲核武。示意圖，與本文無關。（圖／CFP）



記者邱茀濱／綜合報導

中國裁軍大使李松22日於紐約參加聯合國大會第一委員會，闡述核裁軍問題上的立場，強調「中國主張最終全面禁止並徹底銷毀核武器」，同時在任何時候、任何情況下都不首先使用核武器，更在無條件的情況下不會對無核武器的國家、區域使用或威脅使用核武。

李松表示，當前，全球戰略安全環境經歷複雜深刻變化，國際核裁軍進程受到嚴重衝擊，「始作俑者正是美國」。美國重拾冷戰思維，奉行更具進攻性的核戰略，破壞國際核軍控條約體系，降低核武器使用門檻，導致核戰爭風險上升，損害全球戰略平衡與穩定。

至於國際社會如何推動核裁軍進程，減少核戰爭風險。李松提出4點，其中包含要秉持共同、綜合、合作、可持續的安全觀。他認為世界各國應摒棄冷戰思維、零和博弈，充分尊重彼此正當合理的安全關切，消除核武器存在和擴散根源。中國積極致力於推動核武器國家加強核政策與核戰略交流，客觀看待彼此戰略意圖，增進戰略互信。

第二點則是，要降低核武器在國家安全政策中的作用。李松認為核武國家應重申「核戰爭打不贏、也打不得」，並與中國共同承諾絕不首先使用核武、「無條件不對無核武器國家和無核武器區使用或威脅使用核武器」。

▲中國裁軍大使李松。（圖／翻攝百度百科）



「要堅持循序漸進核裁軍，採取公正合理、逐步削減、向下平衡的核裁軍步驟」，李松特別指出，美國作為擁有最大核武庫的國家，應按照聯大決議等聯合國文件的要求，切實履行核裁軍特殊、優先責任，維護並延續美俄雙邊核裁軍條約，進一步大幅度實質削減核武庫，為多邊核裁軍進程創造條件。

最後，李松提到，要堅持維護戰略平衡與穩定，確保各國安全不受減損，這是核裁軍應遵循的基本原則。「美國部署全球反導系統，追求外空絕對優勢，將削弱其他國家核威懾有效性，破壞戰略平衡與穩定，危害核裁軍努力。我們敦促美方放棄此種做法。」

他強調，中國主張最終全面禁止並徹底銷毀核武器，並堅持走和平發展道路，始終堅持自衛防禦的核戰略。此外，李松說，中國從未在國外部署核武器，也從不參加任何核軍備競賽，始終將核力量維持在國家安全需要的最低水平，從不用自衛性質的有限核力量威脅任何國家。最後，他還稱，「中國願同國際社會一道，繼續為最終實現無核武器世界的目標不懈努力。」

▲李松。（圖／翻攝自大陸官網）



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