上海台協首位女會長出爐　競衡集團張簡珍出線

▲競衡集團董事長張簡珍。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／上海報導

上海市台協今（23）日上午召開理事會暨常務理事會，選出競衡集團董事長張簡珍接任新會長，預計11月1日舉行交接儀式，成為上海台協首位女性會長。

張簡珍和現任會長李政宏同為台灣高雄人，由於李政宏在今年5月當選大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會（台企聯）會長，因此原定2021年卸任的他，提前交棒，由台協選出的張簡珍擔任第九屆會長。

▲第八屆上海台協會長李政宏（右起）今年5月中旬於北京人民大會堂，出席大陸全國台企聯換屆典禮，在國台辦主任劉結一見證下，從前任會長王屏生手中接過印信，成為新任台企聯會長。（圖／記者陳政錄攝）

在此之前，張簡珍原擔任上海台協常務副會長，2002年與丈夫詹益森到上海成立競衡集團，涉及房地產開發、投資、國際貿易、企業諮詢等領域，其中於上海市金山區投資20億元人民幣、2017年底開幕的金山假日酒店，正是今年台北上海雙城論壇的舉辦會場。

據中新社報導，上海市台協現有會員企業近2000家，下設15個區工委會、6個行業工委會以及12個工作部，並於近年成立在滬台灣校友會聯誼會。截至2019年6月底，上海批准台商投資企業近1.37萬家，吸引台資合約規模415.7億美元；同時，台商累計在滬設立地區型、投資型和研發型總部72個，金融機構43家。

本次選舉為同額競選，張簡珍在出線後表示，未來協會將繼續發揮橋樑紐帶作用，搭建交流聯誼平台，加強兩岸經貿交流，積極促進兩岸青年交流，支持創新創業，推動協會朝著多元化、活力化、細緻化方向發展，展現上海台商的風采。