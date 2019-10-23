陳同佳案內幕！台港協商：我方一度指定「搭華航20:10班機抵台」

圖、文／鏡週刊

「港女箱屍命案」主嫌陳同佳有意飛來台灣投案，儘管香港政府今（23日）凌晨發出聲明，指台灣「無權」派員到港押解陳同佳，稱台灣跨境執法，不尊重香港的司法管轄權。不過本刊掌握，台、港兩政府至今仍持續協商，協商過程中，考慮飛航安全因素及掌握相關行程後，我方原本規劃、指定陳嫌搭乘今晚8點10分華航的班機來台，不過消息人士證實，最後陳嫌仍舊沒有搭上這班飛機。

知情人士透露，儘管港府凌晨已發聲明拒絕台灣派員押解陳同佳，但台、港溝通與協商沒有間斷，港方今天並詢問我方「有無需要任何協助？」我方在考慮飛航安全因素及掌握相關行程後，最後指定並希望陳嫌能夠搭今晚8點10分華航的班機來台。而根據我方的規劃，只要陳嫌一搭上我國國籍的航空，就會立即以通緝犯的身分將他逮捕。

事實上，台港之間的協商也從陸委會稍早的公開聲明窺知一二。陸委會稍早表示，台港雙方有關機關針對本案，「目前透過既有的管道保持溝通，交換訊息」；但同時也表示，目前仍無法確定陳嫌何時來台投案、以及最後是否投案。

陸委會也表示，由於港府仍無法掌握陳嫌何時要前來台灣，為有利於後續處理、降低不確定性，專案小組已經建立刑事警察局的單一窗口，正式通知港府、並請港府轉知陳嫌，如果陳嫌確定要來台灣面對司法，可直接與窗口聯絡，安排相關事宜。

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