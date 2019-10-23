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政院將修法冒險登山「國賠不賠」　張景森「媽寶級國家再見」成真

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▲花蓮縣消防局針對去年3起山難，申請派遣直升機救援，總共計開出近249萬元搜救費用，由全體登山隊友共同分攤。（圖／記者蕭可正翻攝，下同）

▲在國賠法修正後，登山遭遇意外，將不再國賠。（圖／記者蕭可正翻攝，下同）

記者林彥臣／綜合報導

民眾從事登山、溯溪等活動遭遇意外，尋求警消單位救援又申請國賠的行為，經常引發爭議，行政院為推動開放山林，包含建立民眾責任自主觀念，將修訂國家賠償法，未來在山林或海域，政府若已提醒危險性，民眾仍冒險，將可免除或減輕國家賠償；最快24日行政院會通過。行政院政務委員曾以「再見了媽寶級國家！」來形容這次修法，這次修法通過也代表張景森的「再見了媽寶級國家！」成真。

根據現行國賠法第3條規定，公有公共設施因設置或管理有欠缺時，致人民生命、身體或財產受損害者，國家應負賠償責任。政院官員指出，由於此規定並未排除「自然公物」，如山林、海邊等公有自然環境，過去曾發生民眾颱風天登山或到海邊觀浪，生命財產受損後要求國家賠償。

▲▼張景森曾用「再見了媽寶級國家」來形容這次修法。（圖／翻攝自張景森臉書）

▲張景森曾用「再見了媽寶級國家」來形容這次修法。（圖／翻攝自張景森臉書）

其實相關的修法工作研議已久，行政院政務委員張景森今年5月29日已在臉書中貼出「再見了媽寶級國家！」一文，當時提到，歷經多次協調，今天跨部會會議通過「國家賠償法」第六條修正草案。今後山域或水域具有風險性的野外活動，例如登山、攀岩、溯溪、垂釣、戲水或海上活動，活動者必須隨時注意自然的變化，強化自己的知識、經驗和技能，組織好自己的夥伴團隊，以應付可能潛在的風險，完成挑戰自然的野外冒險活動。國家除了提供適當的警告和標示之外，對你的人身安全將不負責任何損害賠償責任。

張景森當時提到，這個修法拿掉了國賠的緊箍咒，解除政府管理機關「禁止了事」的保守心態，政府將可以大幅度的開放山域和海域的野外活動，透過教育來培育高質能的國民，而不是透過禁止野外活動來保護媽寶。這樣才能把我們下世代鍛煉成為積極進取、敢冒險和能自我負責的公民，這對台灣變成一個活力健康的國家十分關鍵。

政院官員表示，法務部提出國家賠償法修正草案，未來政府管理機關若已在公有自然環境設有警告、標示或適當告知危險性，民眾仍冒險從事危險行動，將視個案情況，免除或減輕政府的國賠責任。

行政院長蘇貞昌日前宣布開放山林政策時提到，政府以開放態度，鼓勵人民走向山林，但也告訴山友，政府的責任不是無限，鼓勵山友落實「自主管理、責任承擔」精神。

政院官員說，政務委員羅秉成已完成修正草案審查，最快24日就會在行政院會通過，並送立法院審議。

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