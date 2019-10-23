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10歲就懷孕…菲律賓10％青少女已經當媽　團體呼籲：國家緊急情況

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▲▼懷孕,孕婦。（圖／取自pxhere圖庫）

▲菲律賓每10位19歲以下青少女，就有1位已經有過懷胎經驗。（示意圖／取自pxhere圖庫）

記者王致凱／綜合報導

根據菲律賓當局統計數據，每10位青少女就有1人至少懷孕過一次，最年輕的小媽媽甚至年僅10歲。菲律賓官方和民間組織發起行動，推動針對該議題制定法律。菲國人口與發展委員會（POPCOM）執行長培瑞斯（Juan Antonio Perez III）呼籲菲總統杜特蒂簽署行政命令，將孩童生育問題定為國家緊急情況。

綜合菲律賓媒體報導，菲律賓人口發展立法委員會（PLCPD）近期主導發起「停止孩童生育」（No More Children Having Children）行動，推動立法單位重新審視《生殖健康法》，尤其是全面對學童實施性教育。

相關政府與民間組織在奎松市舉辦一場活動，強調解決少女懷孕問題已經迫在眉睫。聯合國永續發展解決方案計畫助理高迪爾（Renko Gaudiel）在聲明中說，菲律賓的少女懷孕比率為東協6個主要經濟體中最高的，情況令人感到震驚。

根據菲律賓統計當局2014年數據，菲律賓的「小媽媽」們讓全國每1個小時就增加24名嬰兒。另據2017年菲律賓國家人口與健康調查數據，年齡介於15歲至19歲之間的女性中，有過懷胎經驗者比例多達一成；菲律賓全國10至19歲女性分娩人數多達19萬6409人。

PLCPD表示，青春期女性懷胎分娩不止會影響胎兒健康，也會對整個社會產生長遠影響，例如加深貧窮情況、影響孩童教育水準，以及導致其他衛生或社會發展問題。PLCPD表示，相關法律已經提交給國會，目的是制定防制青少女懷孕的國策，並建立保護青少年父母的社會制度。

POPCOM執行長培瑞斯則說，已經向總統提交一項行政命令，可將小媽媽人數增加的現狀視為「國家緊急情況」，就待杜特蒂簽署生效。

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