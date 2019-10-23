官官相護！望安分局查警官涉性騷　粉飾太平報告作假騙警政署昨查無此事今「嚴厲懲處」

▲圖為涉嫌捏造不實報告替自己分局涉性騷擾疑雲組長護航的望安分局外觀 。（圖／翻攝該分局臉書）

記者張君豪／澎湖報導

澎湖縣望安分局驚爆警官逼迫女老師坐檯的醜聞，該分局2線2星陳姓組長利用餐與當地學校聚會後，以自己與校長「姊弟相稱」的特殊身分，帶著多名女老師到望安鄉代會聯誼室內飲酒歡唱，席間主動觸摸女老師，對方神情不悅還出手打女老師頭部、言行涉及職權性騷。結果事件經媒體披露後，陳姓組長、直屬長官望安警分局長、前鄉長、及在場校長全都口徑一致否認「未聽聞陳員有失態」

警政署督察組更早在媒體披露本案隔天，就跨海介入調查，但沒想到澎湖縣望安警分局竟官官相護，該分局督察組居然向警政署督察組謊報，撰寫回報不實的風紀訪查紀錄、望安警分局官官相護，督察組為袒護同仁居然公然對警政署說謊。

望安警分局督察組當天捏造袒護陳姓組長的風紀報告、並向警政署督察組回報查無此事：「經本分局督察組初步查訪，當日與會部分人員，均表示當日尚無前揭性騷擾一事，惟本分局仍將針對相關案情深入查證，如有員警涉違反風紀，即依《端正警察風紀實施規定》從嚴追究責任，勿枉勿縱。」

這份官官相護的督察調查初報，甚至還強調：「分局員警有無參加本鄉某校家長委員會16日餐敘，會後至鄉民代表會聯誼室續攤，席間疑涉性騷擾疑雲一案，旋即展開調查查證，初步訪查無此性騷擾一事」初報文末還向警政署督察系統爭取陳姓組長權益，強調：「如無，應還同仁清白。」

事後澎湖望安警分局長楊志傑還離譜接受媒體訪問表示：前鄉長、鄉代會主席及校長都說沒有發生性騷擾事件，當下認為陳男喝醉後，入席後1小時就請對方離開；認為陳姓組長平時熱心參與學校事務，性騷指控對陳組長是一大打擊。

望安警分局從上到下，充分發揮官官相護、欺上瞞下的官場暗黑精神，但23日晚間劇情大逆轉，澎湖縣警局居然發表嚴正調查聲明：證實陳姓組長確實對該校女老師有不當言行和肢體接觸、雖然女老師暫不提申訴，但澎湖縣警局見性騷疑雲「紙包不住火」開始向上延燒，23日已拔除陳姓組長主官職務，強調從嚴究責並調整駐地。

警政署知情人士透露：案情發生後望安警分局第一時間不但沒依法究辦言行不當警員，甚至還捏造查無性騷事實的不實報告上呈警政署督察組，該分局督察組充分發揮「球員兼裁判」精神袒護分局警官，卻嚴重傷害警察多年來建立的恪守規定、嚴格執法的良好形象：「望安警分局連警政署都敢騙、還有甚麼事情做不出來？」警政署不排除徹底調查本案，並追究該分局主官管的管考不周、紀律鬆散的連帶責任。

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