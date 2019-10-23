全國第40屆華宗盃排球錦標賽　5400人將在學甲熱鬧開打

▲全國第40屆華宗盃排球錦標賽，11月2日起一連4天在學甲區開打，參賽規模盛大更勝以往。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



全國40屆華宗盃排球錦標賽，11月2日起將在學甲國中排球館及風雨球場、學甲區綜合體育館、東陽國小活動中心、學甲國小體育館及曾文農工風雨球場等6個場地同時進行。教育局長鄭新輝代表市長黃偉哲、學甲區長邱志榮主持行前記者會時宣布，今年有全國各縣市325隊、約5351人參與，參賽規模盛大更勝以往。

市立學甲幼兒園園長沈麗英率小朋友表演2首舞蹈，為行前記者會揭開序幕。教育局長鄭新輝表示，華宗盃全國排球錦標賽為台南市政府及中華民國排球協會共同主辦，由台南市學甲區公所承辦，今年已邁入第40屆、歷史悠久的華宗盃排球賽，是為紀念陳故省議員華宗先生守正不阿的辦事精神和對地方的貢獻。其競賽成績已列為高中、國中甲組球隊參加莒光盃資格賽積分以及國小五、六年級球隊參加中華盃資格賽積分，也是學生參加保送升學參考之一，在基層排球界，本賽事是極為重要的比賽，亦是台南市學甲區地方重要特色參賽活動之一。

華宗盃排球賽規模盛大，大會依參賽對象分為社會男子組、社會女子組、大專男生組、大專女生組、社男9人制組、高中男子甲組、高中男子乙組、高中女子甲組、高中女子乙組、國中男子甲組、國中男子乙組、國中女子甲組、國中女子乙組、男童六年級組、男童五年級組、女童六年級組、女童五年級組等17組比賽，極力推廣排球運動。

學甲區長邱志榮表示，今年度為提升對於選手運動安全的照顧，特別邀請中華健康救護促進協會，協助規劃各競賽場地救護工作，並獲得凱樂斯股份有限公司及赫爾帕司工作室贊助AED及救護器材等設備，希望進一步提升華宗盃運動傷害緊急救護品質。

鄭新輝局長表示，今年是台南積極拓展運動外交的一年，先後辦理了「台南古都國際馬拉松」、「安平國際鐵人三項錦標賽」、「南瀛盃國際青少年網球錦標賽」、「第五屆WBSC世界盃少棒錦標賽」及「亞洲大學足球錦標賽」等大型國際賽事，不僅吸引各國菁英選手及國內外遊客前來台南參與盛會，提升台南市國際能見度，更藉由運動賽事凝聚國民向心力以及對於體育發展的關心。

另一方面，為持續培力基層運動人才發展也辦理「運動嘉年華」、「台南市巨人盃國際青少年棒球錦標賽」、「台南市身障國民運動會」及11月2日即將登場的「華宗盃排球錦標賽」，希望透過持續的累績與成長，厚植臺南運動軟實力，打造城市運動力。