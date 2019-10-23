全台高山設升旗台　Kolas：一定要醬？韓國瑜先徵詢原住民同意

▲韓國瑜嘉義中埔座談，3000公尺以上高山廣設升旗台。（圖／記者洪靖宜攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜再開支票，23日到嘉義與民眾座談時，承諾要在3000公尺以上高山全設升旗台，宣揚愛國精神。對此，行政院發言人Kolas Yotaka回應，應該要先爭取原住民的同意，同時對韓國瑜的思考感到擔憂。

韓國瑜在中埔座談會，有一名韓粉提出建議，希望韓當選總統後，能在台灣所有高山設立升旗台，包括玉山、合歡山、梨山、阿里山等跨年看日出的重要高點，重現青天白日滿地紅飄揚的畫面。韓國瑜聽聞後現場答允，「升旗台是一定要的，雖然海拔3000公尺以上高山全設不容易，但為了宣揚愛國精神，我們會盡量來做！」

Kolas說，台灣有很多3000公尺以上的高山是原住民族的聖山，例如大霸尖山是泰雅族的聖山、玉山是布農族的聖山、大武山是排灣族的聖山，「韓國瑜做這樣的決定，應尊重原住民族，先徵詢原住民族同意。」

Kolas表示，「我們都愛國，都尊敬國旗」，但山林有它的原貌，升旗不一定要在山頂；一位總統候選人在沒有通盤思考的前提下，就任意同意這種高風險的倡議，令人擔憂。

Kolas也在臉書發文，注意安全，維持清潔，向山致敬，你我有責，另也疑惑「一定要醬嗎？」、「升旗前先問原民」

日前行政院長蘇貞昌出席「向山致敬」記者會，以全面開放為原則，全面提升登山運動環境，Kolas也呼籲韓國瑜和行政院一起「向山致敬」。

▲行政院發言人Kolas Yotaka，谷辣斯。（資料照／記者林敬旻攝）