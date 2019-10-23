　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

鴻海旗下鴻佰新廠擴產翻倍　加碼投資台灣徵才200人

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲鴻海科技集團宣布，桃園蘆竹南青廠將成桃園第二個高階伺服器生產基地。（圖／鴻海提供）

▲鴻海宣布桃園蘆竹南青廠將成桃園第二個高階伺服器生產基地。（圖／鴻海提供）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）今（23）日宣布，旗下的鴻佰科技（Ingrasys Technology Inc.），獲頒經濟部評選的2019年金貿獎之「新興市場拓展貢獻獎」績優廠商，顯示鴻海「深根台灣・佈局全球」推動45餘年以來的策略，再次受到肯定。

鴻佰科技這次是憑著致力於開發高性能與高附加價值的伺服器與存儲設備、繪圖顯示卡等，透過台灣在地化生產，搭配集團全球化的通路平台，外銷世界各地，獲頒金貿獎之「新興市場拓展貢獻獎」績優廠商殊榮。

請繼續往下閱讀...

鴻海同時宣布，位於桃園蘆竹的南青廠，將成為鴻佰繼大園廠後，在桃園區域第二個生產基地，預計將擴大原有產能一倍以上，並已在10月獲准登記為保稅工廠，加速貨物通關及節省稅費，降低營運成本，提升國際競爭力。

▲鴻海科技集團宣布，桃園蘆竹南青廠將成桃園第二個高階伺服器生產基地。（圖／鴻海提供）

▲鴻海宣布桃園蘆竹南青廠已獲得保稅工廠認證地。（圖／鴻海提供）

鴻海表示，未來將運用新北市土城總部的研發中心能量，結合桃園兩個生產線，服務美洲、歐洲、亞洲等各地客戶快速生產，小量多樣高附加價值的產品。

鴻海指出，鴻佰自2012年於桃園大園開始量產以來，台灣的營收成長已達64%，目前產能已處於滿載情況，為因應接下來擴廠人才需求，鴻佰桃園廠區啟動第一階段徵才200人，包括品保工程師、測試工程師等，薪資福利大學起薪新台幣4.5萬元、碩士起薪新台幣5.2萬元。

鴻佰科技成立於2002年，總公司設於桃園，目前在大園與蘆竹所設立的工廠，產品提供全球企業客戶與數據中心客戶使用，並於歐美、中東、澳洲、日韓、東南亞等地有策略合作夥伴，是世界級智慧網路產品技術領導者。

ET快訊
張菲半夜3點傳簡訊　「一句話」讓沈文程差點淚崩
21歲女找到「男友第2支手機」　驚見「這些照片」...作嘔後
快訊／港府：台灣無權派人到港押陳同佳「跨境執法完全不能接受」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

影／選股四大面向　投資達人操盤占比心法大公開

鴻海旗下鴻佰新廠擴產翻倍　加碼投資台灣徵才200人

「雙11」光棍節來了！海關繃緊神經　嚴查人頭與高價低報

誠美材明暫停交易　有重大消息待公布

台新Richart新服務來了　「用手機替手機投保」一指搞定

有感！有殼族先安心　明年地價稅大漲機會不大

9月新承做房貸利率創歷史新低　銀行爭取優質客戶給予優惠利率

美國法院裁定廣明需賠惠普53.9億元拖累股價跌停　重訊公告：僅為代工廠商

WeWork創辦人拿57億走人　員工氣憤向孫正義討遣散費

「大基隆有線電視」申請延期到明年4月19日開播

金鍾國.李光洙不准笑「狂賞對方巴掌」　最強魔王現身...笑倒在地打滾

寶寶出生了～外公秒讚「有像爸爸」 準備辦住院...護理師傻眼：不是啦

威爾史密斯超嗨：台北讓我美夢成真　神模仿李安發飆「那是我愛上他的瞬間」

八仙塵爆「奇蹟男孩」吸毒涉凌虐 出庭竟嗆記者：不覺得很鬧嗎？

林予晞「女上男下」挑逗修杰楷！　脫衣激吻攻勢...喚醒他心中的野獸＞／／＜

余苑綺直腸癌復發「狂咳失神」　李亞萍爆哭：相信會度過難關

問資安拒讓金管會顧立雄答詢　許毓仁暴怒...怒嗆蘇貞昌「閉嘴」

早餐口味甜變鹹、生活便利度↑ 超愛台！法國人被「台化」的5件事

今年首例腸病毒併發重症死亡　高雄1歲男童發病3天離世

《聲林》李艾薇逛夜市挑戰臭豆腐　吳霏上廁所「麥克風忘了關」全都錄！

影／選股四大面向　投資達人操盤占比心法大公開

鴻海旗下鴻佰新廠擴產翻倍　加碼投資台灣徵才200人

「雙11」光棍節來了！海關繃緊神經　嚴查人頭與高價低報

誠美材明暫停交易　有重大消息待公布

台新Richart新服務來了　「用手機替手機投保」一指搞定

有感！有殼族先安心　明年地價稅大漲機會不大

9月新承做房貸利率創歷史新低　銀行爭取優質客戶給予優惠利率

美國法院裁定廣明需賠惠普53.9億元拖累股價跌停　重訊公告：僅為代工廠商

WeWork創辦人拿57億走人　員工氣憤向孫正義討遣散費

「大基隆有線電視」申請延期到明年4月19日開播

學者看陳同佳案：台灣司法主權遭蔡政府政治操弄

上海台協首位女會長出爐　競衡集團張簡珍出線

8歲女被同學要求幫量「下體多長」...媽一聽氣炸想去學校了解　全網支持！

政院將修法冒險登山「國賠不賠」　張景森「媽寶級國家再見」成真

有付錢卻被店家嗆「送妳」！她爆哭：人格只值110元　雞排店遭轟道歉了

彰警撞機車逃逸　被調職記一大過移送

雷／《偶然》伏筆埋很久！路雲身世之謎大反轉　劇迷尖叫：要虐了

原駐敘美軍「過境」撤離　伊拉克防長：4周內離開

韓職／又向英雄說再見　朴健祐再見安打斗山熊2連勝

小禎離婚突告白「許永元以後靠你養」　網狂肉搜許先生…直播公開真面目！

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

財經熱門新聞

「鴻海準發言人」美女主播遲到2小時　被郭台銘慘K

電信三雄隱藏版資費+高補貼款催換機潮

快訊／大樂透頭獎連2期開出！南投一注獨得

國營企業爆「肥貓總經理」　身分起底是高官外甥

影／股市大賺近三千萬又賠光　財金系教授鄭廳宜「領悟」股市起落

馬英九、呂秀蓮批能源政策　經部重砲回擊：被假消息矇騙

投保要注意！　這7個職業工會欠繳勞保費　勞保局拒絕給付

長榮旗下長汎假期推主題旅遊搶市　明年營收挑戰40億大關

美食外送搶市占全虧　燒錢關鍵免運

美國法院裁定廣明需賠惠普53.9億元拖累股價跌停

元大推首檔5G概念ETF　28日開募

百貨周年慶戰火延燒　遠東SOGO全台7店業績上看108億元

比夜市抵用券更好康　商圈行動支付每月最高回饋千元

5G版iPhone12　售價恐要3萬元以上

更多熱門

相關新聞

權值股領跌　台股收盤下跌31點

權值股領跌　台股收盤下跌31點

台股今（23）天開低走低，雖盤中一度翻紅、再度改寫29年來新高紀錄，但不敵賣壓、翻黑轉跌，並維持在11,220點附近震盪，尾盤受台積電與鴻海走勢影響跌勢收斂，終場收在11,239點、下跌31點或0.28%，成交量1,393.51億元。

台股盤中再度改寫29年新高紀錄　鴻海股價突破80元關卡

台股盤中再度改寫29年新高紀錄　鴻海股價突破80元關卡

美股收盤下跌　台股今開盤下跌5點

美股收盤下跌　台股今開盤下跌5點

外資調高鴻海目標價至94元　推升股價再戰80元...市值站回1.1兆元

外資調高鴻海目標價至94元　推升股價再戰80元...市值站回1.1兆元

台股改寫29年來新高！　台積電、鴻海領軍大漲

台股改寫29年來新高！　台積電、鴻海領軍大漲

關鍵字：

鴻海鴻佰科技工程師

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

小禎談判離婚卡了6年！開出「分手3條件」李進良全拒絕

產後爆肥40kg被老公嫌！她怒離婚逆轉人生

小禎爆同居「CEO天菜新歡」！逼李進良簽字斷12年婚

外送員請吃鹽酥雞　妹愣：下次叫UE

郊區奧客鑽程式漏洞！外送員傻眼：12公里？

客「硬選髒桌叫人收」店員忙翻納悶　網解答

快訊／小禎認了「簽字離婚」！

水電工換開關收700！人妻內疚被網罵爆　

「鴻海準發言人」美女主播遲到2小時　被郭台銘慘K

何嘉文認「認識具惠善」！揭對方私下變臉性格

殯儀館辦婚禮！　新郎忍淚畫面超虐心

女神級「熊貓外送員」　身分曝光男客心碎

他手機藏小孩照片　女友輕生

功夫廟貓「折手擠屋簷」曬日光浴

路邊驚見受困小隻馬！熱心男「39秒救助」影瘋傳

更多

最夯影音

更多
金鍾國.李光洙不准笑「狂賞對方巴掌」　最強魔王現身...笑倒在地打滾

金鍾國.李光洙不准笑「狂賞對方巴掌」　最強魔王現身...笑倒在地打滾
寶寶出生了～外公秒讚「有像爸爸」 準備辦住院...護理師傻眼：不是啦

寶寶出生了～外公秒讚「有像爸爸」 準備辦住院...護理師傻眼：不是啦

威爾史密斯超嗨：台北讓我美夢成真　神模仿李安發飆「那是我愛上他的瞬間」

威爾史密斯超嗨：台北讓我美夢成真　神模仿李安發飆「那是我愛上他的瞬間」

八仙塵爆「奇蹟男孩」吸毒涉凌虐 出庭竟嗆記者：不覺得很鬧嗎？

八仙塵爆「奇蹟男孩」吸毒涉凌虐 出庭竟嗆記者：不覺得很鬧嗎？

林予晞「女上男下」挑逗修杰楷！　脫衣激吻攻勢...喚醒他心中的野獸＞／／＜

林予晞「女上男下」挑逗修杰楷！　脫衣激吻攻勢...喚醒他心中的野獸＞／／＜

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面