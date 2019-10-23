鴻海旗下鴻佰新廠擴產翻倍　加碼投資台灣徵才200人

▲鴻海宣布桃園蘆竹南青廠將成桃園第二個高階伺服器生產基地。（圖／鴻海提供）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）今（23）日宣布，旗下的鴻佰科技（Ingrasys Technology Inc.），獲頒經濟部評選的2019年金貿獎之「新興市場拓展貢獻獎」績優廠商，顯示鴻海「深根台灣・佈局全球」推動45餘年以來的策略，再次受到肯定。

鴻佰科技這次是憑著致力於開發高性能與高附加價值的伺服器與存儲設備、繪圖顯示卡等，透過台灣在地化生產，搭配集團全球化的通路平台，外銷世界各地，獲頒金貿獎之「新興市場拓展貢獻獎」績優廠商殊榮。

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鴻海同時宣布，位於桃園蘆竹的南青廠，將成為鴻佰繼大園廠後，在桃園區域第二個生產基地，預計將擴大原有產能一倍以上，並已在10月獲准登記為保稅工廠，加速貨物通關及節省稅費，降低營運成本，提升國際競爭力。

▲鴻海宣布桃園蘆竹南青廠已獲得保稅工廠認證地。（圖／鴻海提供）

鴻海表示，未來將運用新北市土城總部的研發中心能量，結合桃園兩個生產線，服務美洲、歐洲、亞洲等各地客戶快速生產，小量多樣高附加價值的產品。

鴻海指出，鴻佰自2012年於桃園大園開始量產以來，台灣的營收成長已達64%，目前產能已處於滿載情況，為因應接下來擴廠人才需求，鴻佰桃園廠區啟動第一階段徵才200人，包括品保工程師、測試工程師等，薪資福利大學起薪新台幣4.5萬元、碩士起薪新台幣5.2萬元。

鴻佰科技成立於2002年，總公司設於桃園，目前在大園與蘆竹所設立的工廠，產品提供全球企業客戶與數據中心客戶使用，並於歐美、中東、澳洲、日韓、東南亞等地有策略合作夥伴，是世界級智慧網路產品技術領導者。