婦幼保護向下扎根　南警一分局至幼兒園和孩童互動式宣導

▲台南市警一分局受邀到長榮女中附設幼兒園，協助婦幼安全宣導和介紹警察工作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

少子化的今天，每個孩童都是我們應該保護的對象，台南市警一分局受邀到長榮女中附設幼兒園，協助婦幼安全宣導和介紹警察工作，於10月23日10時許由防治組家防官梁啟峯，東寧派出所警員柯呈融、莊敬派出所警員徐立昇三人開著巡邏汽車，帶上警察應勤裝備，前往有百年歷史學校宣導。

一開始由家防官梁啟峯用淺顯易懂的方式，跟幼兒園學童介紹如何使用報案電話110、119及113婦幼保護專線，接著講解如何提升自己保護的安全意識，如未滿6歲前不可以1個人在家，搭乘汽車要坐兒童安全座椅，要提醒大人駕駛汽機車要遵守交通規則，自己的身體不可以隨便讓人觸摸，遇到不認識的人給的東西不可以亂吃…等安全觀念灌輸，並透過有獎徵答方式和讓小朋友提問來加深安全觀念。

接著由警員柯呈融，一一介紹警察的平時工作項目和示範使用無線電、手銬、掌上型行動電腦、防彈背心、盾牌、反光背心、指揮棒、酒測器、警用汽車等勤務應勤裝備功能。隨後，讓小朋友親身上場體驗穿上反光背心、頭戴警便帽、手拿指揮棒模擬警員交通指揮情境、好奇的觸摸防彈盾牌，倍感新奇有趣，園方老師們也拿出相機迅速按下快門，幫小朋友紀錄這難得的警察體驗。

小朋友也精心製作小卡片感謝警察叔叔們來跟他們互動宣導，守護每一個孩子都能在安全、平安的環境下健康成長，是警察的責任，第一分局將持續利用各種宣導方式，來捍衛婦幼權益及人身安全。