男學生為賠罪自願被6同學打？　宜蘭傳出校園霸凌事件

▲宜蘭一私立專科學校，發生1男生為賠罪自願被6同學打事件。（霸凌示意圖／123RF）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭一私立專科學校22日發生6打1校園霸凌事件，幸男生傷勢不重也不驗傷，校方23日除通報教育部，及介入輔導教育，也陸續找來打人學生家長告知經過，而被害學生家長了解是孩子因行為、言語，惹的同年級同學不悅自願被打賠罪後，目前不提告及驗傷。

宜蘭某私立專科學校22日下午下課時間，1年級的7男1女相約到餐廳後方的香蕉園內「談判」，其中1男生因有時的舉止行為、言語，惹得同學們不悅與生氣，自願被其他同學一人一拳的來賠罪，結果被打倒在地，並被踹及踢屁股、打肩膀、打巴掌等。被打的男生從頭到尾都未還手，上課聲響後，各自回教室上課。

校方表示，因被打男生回家後，家長發現孩子情緒低，追問下才說出被打情事，23日上午，家長到校告知此事，校方緊急找人相關學生問明原因，被打學生家長也理解後，目前是不提告及不為孩子驗傷。

校方指出，學校學生輔導中心也立即介入，為個別學生就行為觀念進行心理咨商教育輔導，同時將會在校方集會、班會中，再次強化教育輔導，以杜絕類似情事發生。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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