智利5天示威衝突釀15死！　總統公開道歉…宣布補救改革措施

▲智利連續5天大規模示威，總統親上火線道歉並承諾改革。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

智利示威者抗議消費水準升高，首都聖地牙哥連續5天發生暴力示威、縱火、搶劫等衝突，其餘多個城市同樣宣布進入緊急狀態，已知至少有15人死亡，為智利民主化近30年來最嚴重的一次危機。智利總統皮涅拉（Sebastián Piñera）22日公開向全民道歉，同時宣布一系列改革措施，以期化解此次抗爭示威。

《紐約時報》報導，皮涅拉在電視演說中承認，政府未能及時察覺到智利民眾對經濟不平等的怒火，導致全國爆發自發性抗議和暴力行為，至少15人喪命。皮涅拉公開表示，「我承認這點，並為此請求原諒。」

這場示威原本只是學生抗議地鐵票價調漲，情勢隨後迅速升級為長達5天的示威遊行衝突，示威者抗議、物價上漲、退休金過低、醫療系統不佳和嚴重貧富不均等。

儘管大多數示威者保持和平理性，但仍有部分滋事者藉機搶劫、縱火，對地鐵站

、公車、超市、銀行、藥局和政府部門辦公室大肆破壞。聖地牙哥當局18日晚間宣布首都進入緊急狀態，實施宵禁並調派軍隊負責維持治安，隨後全國又有至少15個城市跟進。智利國家人權研究所表示，據稱至少有15人遇害，還有226人受傷。

皮涅拉22日透過電視向民眾承諾一系列改革措施，包括立即增加20％的政府補貼養老金；每月最低薪資提高至483美元（約新台幣1.4萬元）；凍漲電價，並限制未來調漲幅度；對月收入超過1.1萬美元（約新台33萬元）以上的人群所得稅率提高至40％。

皮涅拉同時表示，將會削減國會議員和高階公務員的薪資，並縮減國會議員人數，且將設立任期限制。不過，這一系列承諾可能不會讓示威者滿意，因為此次示威主因不光是薪資和物價水準，而是不滿政府貪污腐敗、官商勾結，未能保護人民利益。左派國會議員米克斯（Claudia Mix）就痛斥皮涅拉開的支票「太小氣」，認為智利需要得是更偏向社會民主制的新制度。

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