蔡英文有無「髮夾彎」一次看　不矮化主權前提下拒收、不讓香港叫牌

▲通緝犯陳同佳、總統蔡英文。（組合圖／達志影像／美聯社、總統府提供）



記者陶本和／台北報導

針對香港「陳同佳案」，蔡英文政府在22日最後時間死線前出手，派人前去押陳同佳來台，不過此舉也被批評是政策「髮夾彎」。對此，黨政人士說，從頭到尾從來沒有「拒收」，而是在「不能矮化主權」的前提下收，且不能讓港方「叫牌」，對照國民黨文傳會製作的圖表，剛好也證明了蔡政府從2018年3月開始的態度始終如一。

陸委會22日下午致函港府，表示將派檢警赴港，帶回港女命案兇嫌陳同佳與相關事證。不過，香港特區政府卻在23日凌晨稱，台灣政府希望派員來港，將出獄後的陳同佳押解到台灣，特區政府認為這等於跨境執法，不尊重香港的司法管轄權，完全不能接受。

不過，蔡英文政府開始被在野黨質疑，從原本說「拒收」，怎麼在2天各界的批評與政治操作聲浪中態度丕變，有「髮夾彎」嫌疑。但是，黨政人士強調，政府從頭到尾的態度一致，沒有「拒收」，而是要求必須在不能矮化國家主權的前提下收。

黨政人士強調，陳嫌是通緝犯，作為一個主權國家，本來就不應該任由香港在規避司法互助責任下，用自己的方式把重刑犯「自由行」過來台灣。他說，當陳嫌還在監獄，無論如何都不可以讓香港方面來「叫牌」，「人在你的監獄，然後說人來台灣自首，那不就意思是台灣是你小的？這等於自斷司法互助跟主權」。

黨政人士說，政府在不同階段，採取因應維護國家司法主權，只要看香港輿論一面倒批判林鄭處理不當的聲浪就知道，所謂拒收、髮夾彎不過是跟林鄭一個鼻孔出氣的政治口水。

但是另一方面，國民黨文傳會其實也製作了一張圖表，替蔡英文政府拉開事件的時間軸線，整理自2018年3月份以來，對於該事件的態度始終一致；根據軸線內容，2018年3月至7月，士林地檢署三度提出司法互度，期望引渡陳同佳來台歸案；同年12月，士林地檢署通緝陳同佳，要求遣送嫌犯至台灣。

接著2019年4月，陳同佳在香港因黑錢罪判囚，當時陸委會也聲明，無法以殺人罪起訴感到遺憾；至於2019年10月，蔡英文政府「拒絕」陳同佳入境。黨政人士說，如上述，陳嫌還在香港的監獄，說要來台灣自首，「意思是台灣是你小的？」這等於自斷司法互助跟主權，因此這是在「不矮化主權」的前提下拒絕。

黨政人士重申，選在時間死線出手，關鍵原因在於，到死線人放出來，香港還不辦，那麼台灣就沒有理由不出手了，「所以台灣一發動，香港社會輿論一面倒，香港媒體也用了一個詞『checkmate』（將死）形容，現在只有林鄭跟國民黨一個口徑，兩個法律階段，本來就有不同因應方案」。

從現在發展來看，黨政人士說，在昨天最後死線出手，香港政府就沒有剩下多少時間可以因應，人一出獄又不願交給台灣，等於縱放，人被放在安全屋，拘束行動，也證明他不是自由人，「現在陳嫌在香港多待一分鐘，縱放的壓力只會越大」。

▼國民黨製表，也協助拉開時間軸，證明蔡英文政府態度。（圖／國民黨文傳會）

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