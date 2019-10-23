快訊／高雄男走進醫院急診　護理人員驚「槍傷！」2友人落跑

▲男子受槍傷自行前往大同醫院就醫，目前警方全力偵辦當中 。（圖／記者吳奕靖翻攝）
記者吳奕靖／高雄報導
高雄市大同醫院急診室23日下午4點多進來3名男子，其中1名男子受傷，經檢傷確認受到槍傷，醫護人員通報警方，不料陪同的2名友人立刻快閃，僅留下受傷男子獨自就醫。
初步了解，這名受傷男子自稱在柴山受傷，目前鼓山分局已介入調查，不排除這名男子是在山區試槍不慎受傷，不過詳細情況警方還在釐清當中。
▲男子受槍傷自行前往大同醫院就醫，警方目前全力偵辦當中 。（圖／記者吳奕靖翻攝）
▲男子受槍傷自行前往大同醫院就醫，目前警方全力偵辦當中 。（圖／記者吳奕靖翻攝）
記者吳奕靖／高雄報導
高雄市大同醫院急診室23日下午4點多進來3名男子，其中1名男子受傷，經檢傷確認受到槍傷，醫護人員通報警方，不料陪同的2名友人立刻快閃，僅留下受傷男子獨自就醫。
初步了解，這名受傷男子自稱在柴山受傷，目前鼓山分局已介入調查，不排除這名男子是在山區試槍不慎受傷，不過詳細情況警方還在釐清當中。
▲男子受槍傷自行前往大同醫院就醫，警方目前全力偵辦當中 。（圖／記者吳奕靖翻攝）
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