　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陳同佳入境限制未註銷　陸委會澄清：沒有自由行模式！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼陳同佳10月23日刑滿出獄。（圖／路透）

▲陳同佳刑滿獲釋，在媒體前鞠躬道歉。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／台北報導

港女命案凶嫌陳同佳23日上午獲釋，據傳他的限制入境已被註銷，已可用自由行的方式來台。陸委會晚間否認此說法，強調政府全程掌控，沒有自由行模式，「政府為此已於事先做好完整部署，相關的作法僅是為了確保我方境管單位能即時接獲通報、並讓陳嫌能夠登機的暫時措施。」

陸委會表示，台港雙方有關機關針對本案，目前透過既有的管道保持溝通，交換訊息；但目前仍無法確定陳嫌何時來台投案、以及最後是否投案，「對此一不確定性的情形，我們認為如果港府昨（22）日能正面且迅速地回應我方的要求，雙方充分合作，這樣的情形應不致發生。」

▼陸委會致函港方，要派員赴港押回陳同佳。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會副主委邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

陸委會指出，有關本案的處理，政府一直秉持三點原則辦理：第一，確保政府全程掌控，沒有自由行模式；第二，確保陳嫌可以登機來台，沒有拒收問題；第三、確保過程的安全性，「也因此，有關媒體報導陳嫌來台管制大轉彎，註銷簽證註記，可自由行來台灣等一事，絕非事實。」

陸委會提到，「由於今日上午七點香港飛台北的航班有陳嫌的訂位，政府為此已於事先做好完整部署，相關的作法僅是為了確保我方境管單位能即時接獲通報、並讓陳嫌能夠登機的暫時措施。」

陸委會還說，今日是陳嫌首度親自公開表達欲前來台接受司法審判，但由於港府仍無法掌握陳嫌何時要前來台灣，為有利於後續處理、降低不確定性，專案小組已經建立刑事警察局的單一窗口，正式通知港府、並請港府轉知陳嫌，如果陳嫌確定要來台灣面對司法，可直接與窗口聯絡，安排相關事宜。

陸委會強調，「我們是民主法治的國家，本案在台灣沒有政治操作的問題，也沒有司法不公的疑慮。相關人士若真心要協助陳嫌來台面對司法，實不宜再發表毫無必要的政治語言語，這對本案的處理毫無助益。」

▲▼陳同佳10月23日刑滿出獄。（圖／路透）

ET快訊
怨老婆害兒子夭折！悲喊「回台只見到冰冷遺體」...他崩潰求離
快訊／傳「陳同佳」今晚8點10分搭華航來台　桃機全程待命
快訊／港府：台灣無權派人到港押陳同佳「跨境執法完全不能接受」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陳同佳入境限制未註銷　陸委會澄清：沒有自由行模式！

傳明年3月「撤換林鄭月娥」　湯家驊：特首需選舉產生　不存在欽點

港保安局：香港已移交109名逃犯「可因人道理由拒移交」

劉家昌見記者超親切　拍照提議「30歲以下蹲前面」下秒自己往前跑

高速扔菸頭！後視鏡一看他秒傻眼...後車廂變「一團火球」

讓公眾看到誠意悔改！　陳同佳出獄90度鞠躬、不戴口罩　

命案證據「陳同佳自行帶去台灣」　港律政司長：政府不會干預

陳同佳事件懶人包！　台灣狠殺女友「箱屍案」觸發香港反送中浪潮

回應美方指責　王毅：中國不像有些國家不把國際協議當回事

華聞快遞／海南今年前三季GDP增速5.5%　房屋銷售降幅超四成

金鍾國.李光洙不准笑「狂賞對方巴掌」　最強魔王現身...笑倒在地打滾

寶寶出生了～外公秒讚「有像爸爸」 準備辦住院...護理師傻眼：不是啦

威爾史密斯超嗨：台北讓我美夢成真　神模仿李安發飆「那是我愛上他的瞬間」

八仙塵爆「奇蹟男孩」吸毒涉凌虐 出庭竟嗆記者：不覺得很鬧嗎？

林予晞「女上男下」挑逗修杰楷！　脫衣激吻攻勢...喚醒他心中的野獸＞／／＜

余苑綺直腸癌復發「狂咳失神」　李亞萍爆哭：相信會度過難關

問資安拒讓金管會顧立雄答詢　許毓仁暴怒...怒嗆蘇貞昌「閉嘴」

早餐口味甜變鹹、生活便利度↑ 超愛台！法國人被「台化」的5件事

今年首例腸病毒併發重症死亡　高雄1歲男童發病3天離世

《聲林》李艾薇逛夜市挑戰臭豆腐　吳霏上廁所「麥克風忘了關」全都錄！

陳同佳入境限制未註銷　陸委會澄清：沒有自由行模式！

傳明年3月「撤換林鄭月娥」　湯家驊：特首需選舉產生　不存在欽點

港保安局：香港已移交109名逃犯「可因人道理由拒移交」

劉家昌見記者超親切　拍照提議「30歲以下蹲前面」下秒自己往前跑

高速扔菸頭！後視鏡一看他秒傻眼...後車廂變「一團火球」

讓公眾看到誠意悔改！　陳同佳出獄90度鞠躬、不戴口罩　

命案證據「陳同佳自行帶去台灣」　港律政司長：政府不會干預

陳同佳事件懶人包！　台灣狠殺女友「箱屍案」觸發香港反送中浪潮

回應美方指責　王毅：中國不像有些國家不把國際協議當回事

華聞快遞／海南今年前三季GDP增速5.5%　房屋銷售降幅超四成

影／選股四大面向　投資達人操盤占比心法大公開

朴智敏被罵「狗崽子」帥氣反擊！　3秒動圖網笑推：這圖有聲音

菲律賓正妹「核彈級」美照PTT爆紅　網狂推：雙眼被蒙蔽了！

鴻海旗下鴻佰科技啟動桃園南青新廠產線　4.5萬起徵求200位高階製造工程師

婦幼保護向下扎根　南警一分局至幼兒園和孩童互動式宣導

馬大偉解盤／國民@太空人　「拆」莊 買國民

如何制裁陳同佳？陳水扁：不管用什麼名義來台先抓起來繩之以法

「大肌肌男」同志全裸戲後消失！劇組協尋Jasper歸隊宣傳

智利5天示威衝突釀15死！　總統公開道歉…宣布補救改革措施

彰化長腿妹服社區勞役…竟遭村長帶到空屋亂來2次　過程錄音檔曝光

屏東男酒醉脫褲露鳥！扒光女友衣路口狂打　她求「幫報警」沒人敢救

大陸熱門新聞

殯儀館辦婚禮！　新郎忍淚畫面超虐心

快訊／港府：台灣無權派人到港押解陳同佳

快訊／港女箱屍案陳同佳獲釋！

3年前「石棺藏屍案」港台移交犯人過程曝光！

港府正式撤回《逃犯條例》！

噴泉突啟動　5歲妹被衝上6公尺高空

他幫亡妻圓夢　喪禮、婚禮同天辦

陳同佳來台受審　4檢警秘密抵港　

按下馬桶沖水　年輕夫婦瞬間臭死

只堅持74秒！詠春大師戰搏擊手被一腳KO

離婚半年！她驚見前夫牽著1歲雙胞胎…臉秒綠

老師強行壓腿！6歲女童當場癱瘓

他下車買早餐　車門瞬間被削斷

檢警要港助押回陳同佳　港府：刑滿無法續拘

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

產後爆肥40kg被老公嫌！她怒離婚逆轉人生

小禎爆同居「CEO天菜新歡」！逼李進良簽字斷12年婚

小禎談判離婚卡了6年！開出「分手3條件」李進良全拒絕

郊區奧客鑽程式漏洞！外送員傻眼：12公里？

客「硬選髒桌叫人收」店員忙翻納悶　網解答

外送員請吃鹽酥雞　妹愣：下次叫UE

快訊／小禎認了「簽字離婚」！

水電工換開關收700！人妻內疚被網罵爆　

「鴻海準發言人」美女主播遲到2小時　被郭台銘慘K

殯儀館辦婚禮！　新郎忍淚畫面超虐心

女神級「熊貓外送員」　身分曝光男客心碎

路邊驚見受困小隻馬！熱心男「39秒救助」影瘋傳

深夜疊起枕頭山！合法夫妻血淚懺悔：像偷情

功夫廟貓「折手擠屋簷」曬日光浴

錄影當天雪莉輕生！《惡評之夜》宣布停播

更多

最夯影音

更多
金鍾國.李光洙不准笑「狂賞對方巴掌」　最強魔王現身...笑倒在地打滾

金鍾國.李光洙不准笑「狂賞對方巴掌」　最強魔王現身...笑倒在地打滾
寶寶出生了～外公秒讚「有像爸爸」 準備辦住院...護理師傻眼：不是啦

寶寶出生了～外公秒讚「有像爸爸」 準備辦住院...護理師傻眼：不是啦

威爾史密斯超嗨：台北讓我美夢成真　神模仿李安發飆「那是我愛上他的瞬間」

威爾史密斯超嗨：台北讓我美夢成真　神模仿李安發飆「那是我愛上他的瞬間」

八仙塵爆「奇蹟男孩」吸毒涉凌虐 出庭竟嗆記者：不覺得很鬧嗎？

八仙塵爆「奇蹟男孩」吸毒涉凌虐 出庭竟嗆記者：不覺得很鬧嗎？

林予晞「女上男下」挑逗修杰楷！　脫衣激吻攻勢...喚醒他心中的野獸＞／／＜

林予晞「女上男下」挑逗修杰楷！　脫衣激吻攻勢...喚醒他心中的野獸＞／／＜

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面