陳同佳入境限制未註銷　陸委會澄清：沒有自由行模式！

▲陳同佳刑滿獲釋，在媒體前鞠躬道歉。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／台北報導

港女命案凶嫌陳同佳23日上午獲釋，據傳他的限制入境已被註銷，已可用自由行的方式來台。陸委會晚間否認此說法，強調政府全程掌控，沒有自由行模式，「政府為此已於事先做好完整部署，相關的作法僅是為了確保我方境管單位能即時接獲通報、並讓陳嫌能夠登機的暫時措施。」

陸委會表示，台港雙方有關機關針對本案，目前透過既有的管道保持溝通，交換訊息；但目前仍無法確定陳嫌何時來台投案、以及最後是否投案，「對此一不確定性的情形，我們認為如果港府昨（22）日能正面且迅速地回應我方的要求，雙方充分合作，這樣的情形應不致發生。」

▼陸委會致函港方，要派員赴港押回陳同佳。（圖／記者蔡紹堅攝）

陸委會指出，有關本案的處理，政府一直秉持三點原則辦理：第一，確保政府全程掌控，沒有自由行模式；第二，確保陳嫌可以登機來台，沒有拒收問題；第三、確保過程的安全性，「也因此，有關媒體報導陳嫌來台管制大轉彎，註銷簽證註記，可自由行來台灣等一事，絕非事實。」

陸委會提到，「由於今日上午七點香港飛台北的航班有陳嫌的訂位，政府為此已於事先做好完整部署，相關的作法僅是為了確保我方境管單位能即時接獲通報、並讓陳嫌能夠登機的暫時措施。」

陸委會還說，今日是陳嫌首度親自公開表達欲前來台接受司法審判，但由於港府仍無法掌握陳嫌何時要前來台灣，為有利於後續處理、降低不確定性，專案小組已經建立刑事警察局的單一窗口，正式通知港府、並請港府轉知陳嫌，如果陳嫌確定要來台灣面對司法，可直接與窗口聯絡，安排相關事宜。

陸委會強調，「我們是民主法治的國家，本案在台灣沒有政治操作的問題，也沒有司法不公的疑慮。相關人士若真心要協助陳嫌來台面對司法，實不宜再發表毫無必要的政治語言語，這對本案的處理毫無助益。」