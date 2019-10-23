如何制裁陳同佳？陳水扁：不管用什麼名義來台先抓起來繩之以法

▲陳同佳10月23日刑滿出獄。（圖／路透）



政治中心／綜合報導

藍綠兩黨對於港籍犯嫌陳同佳自願來台投案持不同立場，大打口水戰。對此，前總統陳水扁23日在「一邊一國行動黨」媒體群組表示，不管陳同佳用什麼片面名義來台，「先抓起來繩之以法就是，還要那麼多政治考量的理由幹嘛？」

陳水扁認為，陳同佳是否來台受審，台、中、港都在做「政治考量」，台灣政府有百分之百的司法管轄權，如何抓來台灣接受國法制裁，才是當務之急。

陳水扁指出，後港府藉口要遣送陳同佳來台受審，必須修改「逃犯條例」，也就是所謂「送中條例」，修法內容原本只有台灣，後來再加上中國大陸與澳門，都是中國的一部分，「這是百分之百的政治操作。」而陳同佳同意在香港服刑完畢後到台灣「自首」（正確說法應該叫「投案」），但我國希望香港政府續押陳同佳，國安局局長邱國正在立法院坦承，「因為時機點很不妥，我國不得不在政治上作考量」，原來為了陳同佳是否來台受審，台中港都在做「政治考量」。

陳水扁提出四點：

一、上個禮拜，陸委會定調在沒有司法互助前提下，司法「不」處理陳同佳。法務部隨即發聲明「建議港府續押陳同佳」。

二、這個禮拜，內政部發表「港人港審」、「通緝犯到有死刑的國家違反人性」說，移民署同步管制陳同佳的入境許可，行政部門對陳同佳入境設下障礙，目的在保留陸委會與港府政治對作的空間。

三、最新說法，法務部長蔡清祥表示，行政院責成法務部、陸委會提兩項方案：首先，考量到「港人港審」與「審判之優先與便利性」，以及家屬情形，港府應優先審理本案，我國政府願意提供相關事證，以供審理。

四、陸委會最後表示，已正式聯絡港府，提出派員赴港押解陳同佳回台受審之方案。香港律政司未予肯定答覆，僅表示，「犯案者因應通緝令而自首，並願意承擔法律後果，能夠使公義得以彰顯。」

陳水扁認為，若台灣政府還要堅持在「司法互助」下才能捉拿偵辦通緝犯陳同佳嗎？抓到陳同佳開始行使代表台灣國家主權的司法管轄權就對了！