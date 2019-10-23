徵洗碗工偏好「歐巴桑」！高雄壯漢錄音檢舉性別歧視...小吃攤被罰10萬

▲高雄小吃攤被開罰10萬元。示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）



記者邱茀濱／綜合報導

高雄市一間小吃攤的老闆日前要應徵一名洗碗工，並希望把機會留給二度就業的中年婦女，沒想到拒絕一名年輕壯漢後，直接被檢舉性別歧視，更慘遭勞工局開罰30萬元！不過，由於罰金過高，小吃攤負擔不起，勞工局最後依行政罰法權限，再降三分之一，罰了10萬元。

綜合媒體報導，這間小吃攤日前在店外貼出徵人告示，一名男子前去應徵，但老闆卻說想要找「歐巴桑」，沒想到被男子錄音拿去向勞工局檢舉，最後因違反就業服務法被開出30萬元的罰單。

▲高雄小吃攤涉及性別歧視，被開罰10萬元。（圖／東森新聞，下同）



高雄市議員陳玫娟對此表示，一般年輕力壯的男子其實有很多機會可以做，今天就算店家給你做了，「我相信年輕人也做不了這種工作，很快又要辭職，他勢必又要再重招人，那我覺得他這種想法都很單純，也是常理啊。」此外，她又說，「雖然要保障勞工，但是也要考慮到業者，甚至小店業者的立場，希望（政府）能夠從寬來認定。」

高雄勞工局就業安全科科長楊佩樺稱，這小吃店的營業規模其實真的很小，人數也不到五個人，所以利用行政罰法的第8條還有第18條來做減罰。最後依行政罰法權限，再降三分之一，開罰店家10萬元的罰金。楊佩樺又說，在今年的大概六月多有行文去跟勞動部，反映這樣的狀況，因為其實大企業都有專門的人資跟法務，所以在求才廣告上不容易犯這種錯誤，「可是反倒這都是庶民百姓、一些微型企業，像小吃店。」

其他餐飲業者則認為罰金完全不合理，他們通常都會將徵才條件寫清楚，以節省雙方的時間；此外，有些店家可能就是需要二度就業的婦女，男孩子就沒有那麼洽當，但完全沒有性別歧視的意思，所以被開罰也很無奈。

就業服務法第5條規定：為保障國民就業機會平等，雇主對求職人或所僱用員工，不得以種族、階級、語言、思想、宗教、黨派、籍貫、出生地、性別、性傾向、年齡、婚姻、容貌、五官、身心障礙、星座、血型或以往工會會員身分為由，予以歧視；其他法律有明文規定者，從其規定。

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