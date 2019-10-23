約3嫩妹Coser摩鐵旅拍　他裝針孔被抓包「抽記憶卡就跑」...少女告到底

▲許多少女熱愛Cosplay外拍，吳姓攝影師卻藉機滿足私慾，裝針孔偷拍遭逮，調查後發現有6名受害者，其中還有未成年少女。（示意圖，非新聞當事人／pixabay圖庫）

記者羅志華／台北報導

許多少女熱愛Cosplay（扮演動漫角色），卻有攝影師藉外拍機會，滿足心底那不可告人的慾望，鏡頭後究竟是攝影師，還是「色影師」，實在不好說。1名年約30歲的吳姓男攝影師，於6月間約了3名女Coser（Cosplay愛好者）到西門町旅館拍照，並在更衣室換上裝有針孔的衣架；其中1名女子更衣時發現針孔向吳男質問，不料他竟抽走記憶卡直接落跑，讓3女氣得報警，調查後發現至少有6名受害女子，其中還有未成年少女。

北院10月22日開庭，有4位受害女子出席，其中1名未成年少女由家長陪同，她們雖對法律程序不熟，回答法官問題時也有些緊張，但過程中不時交頭接耳，偶爾有說有笑，似乎對這次「法庭體驗」感到相當新鮮；從她們稚氣的臉龐中，吳男對嫩妹的喜好更是一目了然。吳男則在被告席上不時低頭沉思，回答法官問題也相當小聲，他情緒低落地表示，已與4位女子各以3萬元和解，會盡力補償被害人。

另有1名受害女子家長表示，吳男和解誠意不足，都沒主動打電話來談，並要求10萬和解，吳男聽完一改先前微弱的聲量，大聲喊冤是之前不清楚聯絡方式，才沒有主動致電，10萬他願意賠，但要給他時間。確定條件後，受害女子及家長們紛紛簽下和解筆錄，卻有1名未到庭的少女，堅持不願和解，此部分將再行審理。

▲吳男為「色影師」付出代價，開庭結束後，落寞地跟在受害女子後面，等人都走光了，還在原地煩惱著該如何賠償。（圖／記者羅志華攝）

開庭結束後，女子與家長們步出法院，吳男則落寞地跟在後面，只見女子們和解後，了卻一件心事，在法庭外彼此笑著道別，吳男卻只能站在一旁，煩惱著該怎麼擠出賠償，等人都走光後，他才默默騎上機車，朝著贖罪之路前進。

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