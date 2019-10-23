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菲律賓正妹「核彈級」美照PTT爆紅　網狂推：雙眼被蒙蔽了！

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▲▼菲律賓正妹Pandora在IG上分享了許多「核彈級」美照。（圖／翻攝自Pandora Kaaki instagram）

▲菲律賓正妹Pandora在IG上分享了許多「核彈級」美照。（圖／翻攝自Pandora Kaaki instagram，下同）

記者林彥臣／綜合報導

台灣的網友經常分享鄰近的中、港、日、韓正妹的網美照，但是常常忽略了另一個很鄰近的國家菲律賓，其實也是擁有很多美女的國家，而且有別於其他鄰近國家的女孩大多呈現甜美系的東方審美觀，菲律賓女孩則是更接近西方人的自然豪放審美觀，就有一位菲律賓正妹潘朵拉被網友分享後在PTT爆紅。

▲▼菲律賓正妹Pandora在IG上分享了許多「核彈級」美照。（圖／翻攝自Pandora Kaaki instagram）

潘朵拉的美照被網友分享在PTT表特板上，並且被神人找出她的IG，只見豪放作風的她不吝惜大方分享她的「核彈級美照」，除了性感的身材之外，更有一雙迷人的電眼，健康的小麥色肌膚也給人一種健康的美感。

▲▼菲律賓正妹Pandora在IG上分享了許多「核彈級」美照。（圖／翻攝自Pandora Kaaki instagram）

潘朵拉（Pandora Kaaki）是她所使用的的網路暱稱，目前是一位剛開始起步的youtuber，她在頻道上分享了一支回答網友提問的影片中指出，她今年21歲，父親來自黎巴嫩，母親則是菲律賓人，目前定居在菲律賓，最愛的食物是榴槤，寵物傾向是狗派，最喜歡的男生類型是紳士作風的男生，因為她總是被懂得怎麼跟女孩相處的男孩所吸引。

▲▼菲律賓正妹Pandora在IG上分享了許多「核彈級」美照。（圖／翻攝自Pandora Kaaki instagram）

網友在PTT表特版推文表示，「是什麼蒙蔽了我的雙眼」、「我已經撐到喝不下了」、「老闆我要一份重乳拿鐵，不要拿鐵」、「我本來想大聲斥責暴露的，但實在是太大了」、「我現在必須坐著，不方便站起來」、「我是個誠實的男人」。
 

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