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快把握參觀時間！　桃園農博湧入人潮近200萬10/27日閉園

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▲桃園農博湧入大量人潮

▲桃園農博湧入大量人潮，創造週邊地區店家龐大商機。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

快把握參觀時間！2019年桃園農業博覽會於10月27日閉幕，距閉園還有4 天，市府農業局指出，於9月28日展開的桃園農博，經統計迄22日已有194萬5,370遊客入園參觀，由於是最後一屆舉辦，預料，活動結束前會湧入大批人潮，超過200百萬人次入園，創造週邊地區店家龐大商機。

市府農業局23日於市議會進行工作報告，針對有議員質疑，農博的高人氣是市府動員來的，副局長江富貴提出說明指出，市府今年為使各區里民實地體驗環境教育展區特色，同時慰勉基層民政人員的辛勞，邀請各區里環保志工、社區發展協會等人員參訪農博，參訪人數約6萬2千多人；另市立高國中小含幼兒園參訪人數約3萬3千多人，共計９萬5千多人。

▲桃園農博湧入大量人潮

▲▼新竹民眾向市長鄭文燦表示，桃園好棒有農博活動。（圖／市府提供）

▲桃園農博湧入大量人潮

江富貴說，相較於農博迄22日前來參訪的總人次近兩百萬人次，上述的９萬5千多人僅佔少部分，而且以外縣市及各地區民眾慕名前來參訪居多，同時也讓參訪農博的遊客，前往鄰近景點，如永安漁港觀光魚市、綠色隧道、青年體驗園區、新屋市區等，讓新屋成為桃園的觀光新亮點，為地方帶來商機與活力。農博所帶來的人潮，甚至於效益也外溢到觀音的休閒農業區。

▲桃園農博湧入大量人潮

▲桃園農博最後一屆，綠色方舟永久建物保留。（圖／市府提供）

江富貴強調，2019桃園農業博覽會，今年所有展覽館都獲得碳足跡的建築認證，展期結束之後太陽能光電、風力發電機等綠能設施會繼續留下，綠色方舟、碳索生活、好客食堂、草地劇場等永久建物保留，部分裝置藝術會轉移其他場域持續展出。未來農博基地將轉換為環境教育基地，可以辦露營、音樂會、體育活動、展覽或市集，未來可以逐步轉型，成為戶外活動的基地。

桃園農業博覽會所創造的效益不僅是觀光，依經發局的統計，桃園名品館參展的廠商，今年的營收高於前兩年。

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