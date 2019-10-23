影／被點列不分區第2名　吳敦義：不會不會！專業人員優先

記者羅婉庭／台北報導

國民黨中常會今通過不分區立委提名辦法後，隨即啟動提名作業，國民黨中常委姚江臨23日表示力挺吳敦義列不分區立委第2位。對此，吳敦義晚間受訪表示「不會！不會！」，優秀的專業人員優先。

▲國民黨主席吳敦義出席退休警察人員總會團結造勢大會。（圖／記者林敬旻攝）

吳敦義強調，他的看法是「有預備的」，希望比較優秀的專業人員優先，排幾個人之後就是政治組，政治組就是資歷與誰到立法院能發揮影響力，如果韓國瑜順利當選，也是需要立法院過半，總目標是達到60席。

吳敦義說，如果立委席次過半，才能確保行政體系提出的預算案、法律案、政策得到國會的支持，這很重要，為了這個總目標，他們會努力以赴。

姚江臨下午出席中常會，針對不分區名單表示，「三國趙子龍帶兵打仗都騎在第一個」，不分區第一名一定要是女生，由於男女交錯，吳敦義應排在第2名，不過他也強調未來還要由提名審核小組安排順序，無法預測最終結果。吳敦義則對此否認，直說不會。

▲國民黨主席吳敦義出席退休警察人員總會團結造勢大會。（圖／記者林敬旻攝）

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