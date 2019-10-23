一年關掉400間店！　東區商圈首度搭SOGO周慶抽獎救人潮

▲東區商圈沒落眾人有感，SOGO周慶也與商圈結合推抽獎。（圖／記者黃士原攝）

記者蔡惠如／台北報導

東區商圈近年逛街人潮不斷下滑，不少民眾都有感「很多地方都租不出去」，少了門市的燈光，夜晚整條忠孝東路四段黯淡不少，東區商圈「蛋黃區」所在的光武里里長韓修和表示，初步統計，1年大概走了400家商店，商圈確實衰退，今年首度與SOGO合作，在周慶期間串連200間商店舉行抽獎，消費滿100元就可抽iPhone 11。

▲東區商圈高房租人潮卻變少，不少店家決定撤出。（圖／記者李毓康攝）

隨著信義區崛起，多間百貨打造全球最密集的商場群樓，年輕世代消費概念轉移，間接影響到天母商圈、東區商圈的沒落，5年前忠孝東路四段、SOGO百貨附近店面，一個月店租喊上百萬之譜的不在少數，許多店家看準人潮，以及東區高客單的消費力，即便房租沈重也要咬牙搶進。

▲許多店家與房東現在開始意識到商圈共榮，談價空間也變大，但是否能挽回下滑趨勢未可知。（圖／記者李毓康攝）

然而信義區持續發展，已經成為許多年輕世代逛街與用餐的首選，加上辦公大樓持續建設，2條捷運線的交通引進，近年東區逛街人數逐漸下滑，不只店家，即便是逛街的民眾都有感，東區商全集客力最高的SOGO百貨，今年首次提供多項贈品，串聯周邊200家店面門市，推出抽獎活動，期望能將周年慶人潮擴散到商圈，帶動整個區域的業績。

韓修和表示整個大東區商圈，約從忠孝復興捷運站一直到約國父紀念館的區域，初步統計1年約有400家店退租，其實有部分房東也意識到此狀況，接受降租或開出更優惠的條件，目前「空店率」已從247家降到143家，目前東區約有4000間商店跟餐廳，之後除了與房東溝通調降租金之外，明年也將增加商圈整體活動集客。

雖不到唇亡齒寒的地步，但整體東區逛街人數下降卻是事實，SOGO今年特別針對周邊商家，提供iPhone 11等贈品，只要在200間百貨外店家消費滿100元，就可以獲得1次抽獎機會，包括服飾店、飲料店等都有參加，期望周年慶效益可以往商圈擴大。