新住民新力量　移民署行動關懷訪視桃園傑出新住民

▲黃騏曼(右二）的「一站式孕養服務專業平台」，教導新手爸媽如何照顧新生兒。（圖／移民署桃園站提供）

記者楊淑媛／桃園報導

移民署行動關懷訪視新住民列車，23日抵桃園，參訪全國首創「孕」經濟產業服務的新住民黃騏蔓所成立的「紫莉幸孕莊園」，以及大陸當代油畫家梁全威的油畫彩繪屋。移民署北區事務大隊大隊長唐敏耀指出，在訪視行程中，看見了新住民在臺灣這片土地上，展現認真打拼的活力，顯示新住民是國家不可或缺的新力量。

唐敏耀說，移民署作為新住民在臺灣的娘家，推出多元培力計畫，透過築夢計畫、培力與獎助學金計畫、海外培力計畫、二代國內培育研習營等活動，強化新住民及其子女增能、展能，促進社會參與及厚植國家競爭力，希望能成為「新南向政策」與國際接軌的重要關鍵力量。

▲移民署行動關懷訪視新住民列車，抵「紫莉幸孕莊園」。（圖／移民署桃園站提供）



移民署桃園服務站主任林萬益指出，桃園市新住民有6萬1千多人，居全國第4位，為關懷新住民在臺生活情形，唐敏耀大隊長偕同陸委會及海基會人員今天抵桃園關懷訪視桃園市傑出新住民，分別為「紫莉幸孕莊園」總經理黃騏曼、大陸當代油畫家梁全威。

來自大陸江西的黃騏曼女士，從月薪萬餘元月子餐業務員做起，到成為年薪百萬的超級業務，因看好坐月子龐大商機，效法保險經紀的服務概念，於8年創辦全臺第一家「紫莉月子經紀公司」，代理多家月子餐，提供多樣式選擇。今年9月從月子經紀人晉升為全方位孕護管家，並成立全臺唯一「孕」的體驗館「紫莉幸孕莊園」，集結中西醫、營養、護理、廚藝與經營管理之一流人才，打造「一站式孕養服務專業平台」。

▲大陸當代油畫家梁全威（左三）的油畫彩繪屋。（圖／移民署桃園站提供）



隨後，一行人也前往大園區參訪來自大陸貴州的「大陸當代油畫家梁全威」。梁全威在移民署桃園市服務站協助下，申請移民署新住民築夢計畫，築夢主題為「臺灣多元文化特色藝術工作室壁畫」，將個人工作室的四面房屋外牆，彩繪成一幅幅美麗的壁畫，打造成油畫彩繪屋，將西方的油畫與東方的藝術底蘊相結合，讓顏色看起來更飽和也更生動鮮明，成為桃園市大園區打卡熱門景點，常吸引附近居民及路過民眾駐足圍觀。

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