還在跟朋友一同分攤OTT月費？Netflix擬限制用戶共享帳號

▲部分消費者可能會想共享帳號以分擔Netflix的月費費用節省開支。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合外電報導

串流媒體平台這麼多，部分消費者可能會想共享帳號以分擔Netflix的月費費用節省開支，不過Netflix表示，已基本確定將開始管制帳號共享行為。

共享帳號的行為在許多付費訂閱服務上都會出現，不過因用戶共享帳號的頻率極高，使得這些付費訂閱服務的收益也跟著受到影響。Netflix產品長彼得斯（Greg Peters）在最近一季的財報會議上表示，他們正在觀察這些將帳戶分享給家人、朋友的用戶，而Netflix目前正試圖找到一個「對消費者友好」的方式，來制止這些共享帳戶的訂閱者。

目前Netflix共有3個付費訂閱方案，這3個資費的主要差別在於同時間可播映的螢幕數量，其中費用最高的390元方案，可允許4個螢幕同時觀賞，而最便宜的270元方案則僅供1個螢幕觀看，不過Netflix並未限制用戶的IP位置，因此一個Netflix帳號的觀眾可能比方案限制的更多。

彼得斯並未談到實際的解決方案，不過據外媒報導，比較可能的做法可能是從IP位址上面下手，或者綁定裝置等。日前科技公司Synamedia透露已開發一種能限制共享帳號的新Al系統，因此這項工作未來也可能透過AI代勞也不一定。

訂閱費用一直是Netflix的主要收入來源之一，而據Magid去年釋出的統計，在Netflix的1.37億客戶中，有1370萬沒有按月付費，這相當於Netflix每月錯失約1.35億美元收入。據Netflix上周發布的財報，該公司第三季全球付費訂閱淨增戶數為677萬人，略低於預期，而目前Netflix全球會員數超過1.58億，預計今年全年淨增2670萬人，低於去年的2860萬人。

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