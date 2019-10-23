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「雙11」光棍節來了！海關繃緊神經　嚴查人頭與高價低報

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▲網購,電商（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲雙11光棍節來臨，海關的工作量也將大增（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳靜君／台北報導

隨著1111光棍節來臨，民眾趁打折或者優惠網上血拚，尤其是國外的網站消費更是誘人，海關的工作量也跟著暴增，海關今（23）日宣示，將加強查核快遞包裹，防止不肖業者以虛構人頭冒名方式來規避稅費或輸入管制物品。

為了可以確認快遞包裹進口人的正確性，關務署也推動實名認證應用程式（APP）「EZ WAY 易利委」，但是目前只有7萬多人下載應用、僅占有在跨境網購約300萬人的2%，顯然目前關務署推行APP的成效不彰。

請繼續往下閱讀...

關務署說，往年雙11光棍節常常利用虛構的人頭或冒名申報不法行為，以及透過高價低報的方式躲避稅費，所以海關都會針對未經實名認證的進口快遞包裹加強查核，為了不影響合法的包裹，未經實名認證的包裹通關速度就會比較慢一些，所以建議民眾還是實名認證比較好。關務署官員表示，為了增加APP的普及，未來會有鼓勵措施和強化措施，推動民眾使用實名認證的APP。

關務署進一步表示，快遞實名認證措施具保護民眾個資、降低報關委任法遵成本及防止不肖業者冒名與虛報不法行為等多重效益。民眾只須透過手機下載「EZ WAY 易利委」實名認證APP，並完成綁定個人真實身分資料的實名認證，日後以個人名義進口快遞簡易申報資料，實名認證APP將主動通知，民眾並可透過APP檢視報關資料後，以手機一鍵回復確認，簡單辦理報關委任授權，可確保個資不外洩被人冒用。

但是，根據統計該下載APP的人數也只有7萬多人，占跨境網購的人數比重極低，所以關務署未來還要積極推行。

關務署去年起將進口報關免稅門檻從3,000元降為2,000元，且增列進口稅則，若半年進口超過6次，將被視為頻繁交易、不適用進口免稅門檻，而是全額課稅。官員強調，若有虛報產品價格或是進口次數超標情況，將要求全額計稅。最後關務署呼籲海關夥伴業者及民眾應遵守海關相關法令規定，共同攜手打擊非法業者冒名申報之不法行為，以改善快遞通關秩序、保障國內民眾權益及維護業者公平經營環境。

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