新壽培育「π型人才」　派員赴新加坡交流打造新視野

▲新光大學「領導梯隊新加坡海外研習營」學員與全球各地菁英交流，期盼學員回台更能彼此學習，發揮橫向連結能力。（圖／新光人壽提供）

記者紀佳妘／台北報導

新光人壽2016起開辦「新光大學」，並與新加坡國立大學李光耀公共政策學院合作，連續3年舉辦「領導梯隊新加坡海外研習團」後，今年9月首度派員參與該學院「中高階經理人公開研習班」，新光人壽副總經理吳欣盈表示，人才是企業於全球競爭中勝出的關鍵，唯有持續投入培育資源，才能穩固經營優勢。

新光人壽表示，今年9月首度派員赴新加坡參加研習，全程以英語研習，與來自英國、美國、新加坡、日本、泰國、斯里蘭卡及汶萊等全球各地菁英交流，提升全球營運的知識與視野，為開拓未來的國際市場做準備，。

這次以「未來思考策略、洞悉趨勢」為課程設計主軸，內容含括新加坡決策、未來思考策略、領導力與執行力案例分析、企業願景領導與卓越領導力等，透過與來自各國不同背景與產業的學員分組討論、激盪與思辯，打破過往的自身經驗，重新建立新思維與視野。

新光人壽吳欣盈副總經理強調，人才是企業於全球競爭中勝出的關鍵，未來將持續與新加坡國立大學合作開辦豐富學習的旅程，培養全球與數位化時代的新世代人才，為企業創造競爭優勢，並提供客戶優質、完善、貼心的商品與服務，打造美好人生。

隨著AI時代的來臨，新光人壽認為，未來人才最需要的能力就是跨領域的能力，也就是π型人才，不僅需具備2種專長做支撐，更重要的還應具有整合的能力，發揮一加一大於二的效果。因此，這次獲選派訓的學員，涵蓋金控、人壽、銀行、證券、保全及醫院等中高階經理人，期望每位學員回台後更能彼此學習，發揮橫向連結能力。