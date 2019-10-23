陳同佳來台桃機戒備　航警國境事務隊密集演練押解人犯：務求萬無一失

▲2018年在台北犯下殺人案的陳同佳10月23日刑滿出獄，傳聞近期將赴台灣投案。（圖／路透）

記者張君豪／台北報導

涉嫌在台北殺害潘姓女友的香港男子陳同佳日前同意來台受審，但經台灣檢警專案小組赴港後評估，回報今天將不會來台；我方相關單位不敢大意，包含內政部移民署與航空警察局目前戒備待命，針對陳同佳來台進行多次押解戒護勤務操驗，務求過程萬無一私。

倘若陳同佳近期搭機抵台，如果搭乘台灣航空公司班機，當陳一進入我國航空器就可視同踏上我國領土，檢警就可宣告權利義務將他逮捕，並在飛機上進行必要的保護管束措施、以維護飛航過程旅客和機組人員安全。

▲桃園機場包含航警和國境單位已展開密集演練、務求陳同佳返台過程順利，圖為桃機示意圖（資料照片）

根據有國外引渡犯嫌回台經驗的警官表示，如果陳同佳搭機抵台，飛機降落後警方會先讓同班機所有旅客下機，再通知承辦人員進入管制區押解，並由航警局、移民署國境事務大隊人員負責戒護規劃值勤人員動線、並協助辦理入境相關程序，並通過機場管制區尋公務通道離開。

航警局指出，桃機每天從香港來台班機超過30班，每天班機抵台時間從上午9點起到凌晨0時許都有，因為班機眾多、警方無法預料陳嫌返台投案的時間點，所以航警局與桃園機場的移民署國境單位人員已進行多次不同時間的押解戒護模擬演練，倘若陳嫌順利搭機返台，務求解送過程滴水不漏，希望能讓這起跨港台的矚目案檢順利結束。

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