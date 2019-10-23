王金平表態支持擔任立院龍頭　吳敦義笑開：謝謝！

▲國民黨主席吳敦義出席退休警察人員總會團結造勢大會。（圖／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

前立法院長王金平23日表態樂見國民黨主席吳敦義擔任立院龍頭，吳敦義晚間出席退休警察人員總會團結造勢大會前受訪時開心的說「謝謝！」

王金平下午受訪表示，吳敦義進入不分區名單是應該的，只要吳有意願的話，「我想這個是很好的安排啦！」未來如果國民黨有足夠的票數，能夠來讓吳敦義擔任立法院長的話，他都樂觀其成，這也是對未來的立法院運作，一定也會產生良好的效果。

他更強調，未來如果吳敦義能夠進立法院，就有一展身手的好機會，所以應該讓吳的所學、專長能夠在國會裡面發揮。對此，吳敦義受訪時思考了一下，笑著說「謝謝」。

另外，針對國民黨中常委姚江臨力挺吳敦義排不分區立委第2位，吳敦義直說「不會！不會！」，並強調他的看法是「有預備的」，希望比較優秀的專業人員，排幾個人之後就是政治組。

吳敦義認為，政治組就是資歷與誰到立法院能發揮影響力。如果韓國瑜順利當選，也是需要立法院過半，總目標是達到60席，如果立委席次過半，才能確保行政體系提出的預算案、法律案、政策得到國會的支持，這很重要。為了這個總目標，他們會努力以赴。





▲國民黨主席吳敦義出席退休警察人員總會團結造勢大會。（圖／記者林敬旻攝）

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