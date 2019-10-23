主體結構完成　桃園農田水利會青埔行政大樓舉行上樑大典　

▲桃園農田水利會青埔行政大樓舉行上樑大典。（圖／記者楊淑媛攝）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園農田水利會與建、座落於高鐵青埔特區內的「黃金級綠建築」-青埔行政大樓新建工程，23日舉行上樑大典。會長黃金春表示，舉行上樑儀式就是宣告主體結構完成，期工程平安順利，於明年9月如期完工。

▲位於高鐵桃園站前、黃金地段的桃園農田水利會青埔行政大樓新建工程。▼主體結構完成，黃道吉日舉行上樑大典。（圖／記者楊淑媛攝）

位於高鐵桃園站前、黃金地段的桃園農田水利會青埔行政大樓新建工程，於2018年8月9日動工，預計2020年9月竣工，因該工程為青埔站特內的「黃金級綠建築」、也是百年「指標性建築」，工程展開以來，受到青埔地區民眾囑目。

▲桃園農田水利會青埔行政大樓舉行上樑大典。（圖／記者楊淑媛攝）

佔地千餘坪的桃園農田水利會「青埔行政大樓」因係商業區用地，興建地下3層、地面9層，1、2樓為店面及出租辦公室，3至8樓為該會辦公室、會議室，9樓為多功能禮堂，地下3層可供停汽、機車各215及81輛，並提供電動車充電設備。9樓除有多功能禮堂、健身房，屋頂並設置太陽能光電設備。

據了解，「青埔行政大樓」新建工程，目前的施工進度超過預定進度，23日的上樑典禮，包括：總幹事黃金德、市議員彭俊豪、七星農田水利會長周師文、麗明營造董事長吳春山、建築師卓玲、梁忠權等各界人士600多人與會。