台南低碳指標修正　聚焦未來減碳重點

▲台南市環保局淵淙針對「台南市健康城市SDGs」及「台南市亮麗晴空優質家園」進行工作成果報告。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

台南市政府10月23日召開「2019年低碳調適及永續發展委員會」，由台南市副市長許育典主持，邀集專家學者、業者代表、環保團體、非營利組織、中央部會及市府局處首長等委員參加，共商台南市低碳調適及永續發展指標。

這次會議依據低碳城市自治條例之規範滾動檢討，將指標由36項指標修正為20項，讓市民能夠更直接清楚瞭解市府團隊的努力成果。市長黃偉哲表示，文化首府、產經重鎮、智慧新都、創新城鄉及希望家園作是台南市施政5大主軸，在「希望家園」中特別強調人本關懷、安全城市、宜居城市及永續家園，本次會議特別規劃衛生局及環保局針對「台南市健康城市SDGs」及「台南市亮麗晴空優質家園」進行工作成果報告。

前者為呼應聯合國之永續發展目標，由衛生局主政，提出健康、環境、社會及產經面向4大類型指標，做為加強施政參考依據。

台南市空氣品質雖長期以來受到地形及氣流影響，秋冬季節常有空品不良情形發生，但仍有約20％左右污染源是台南市產生，例如農業廢棄物燃燒、寺廟紙錢燃燒等污染源，都是目前台南市政府18個局處在亮麗晴空計畫中積極推動的重點工作，今年PM2.5截至目前是歷年最低的，台南市政府團隊以縝密的橫向合作，齊力實踐台南成為低碳永續健康城市的理念，並減緩氣候變遷帶來的衝擊。

市長黃偉哲說，建構低碳城市及打造永續家園是市府對於市民不變的承諾，也是團隊共同努力的目標，未來將持續結合中央權責單位、地方企業、環保團體、非營利組織及各領域專家學者共同為台南市來努力，展現台南市因應氣候變遷及溫室氣體調適的決心與成效。