馬祖海巡2艇包抄　狂追近2500噸大陸越界「盜砂船」逮7人

記者郭世賢／馬祖報導

繼2019年年初及年中馬祖海巡隊查獲2艘抽砂船非法越界竊取海砂，經連江地方檢察署判決沒收並拍賣合計8千480萬元入國庫後，馬祖海巡隊於23日特規劃擴大威力掃蕩專案勤務，於莒光海域再度查獲大陸抽砂船涉嫌盜採砂石，當場扣押船舶並逮捕船上7人。

▲ 馬祖海巡以小博大，100噸艦艇狂追近2500噸大陸越界「盜砂船」。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

馬祖海巡隊指出，近日海象平穩易有抽砂船出沒莒光海域，23日編排PP-10037、PP-3538雙艇趁深夜勤務拂曉出擊，清晨5時於莒光限制水域發現可疑目標，PP-10037艇隨即前往查看，於莒光東莒林坳嶼外2.2浬限制水域內，發現一艘大陸籍「龍興1399號」抽砂船。

▲ 馬祖海巡100噸艦艇狂追近2500噸大陸越界「盜砂船」。

該船未經許可進入我國海域，100噸巡防艇強靠登檢2500噸大噸位之「龍」船取締並錄影蒐證，以優勢警力實施以小搏大戰術執檢，成功緝獲並押解人、船到案，經調查船上約載有1000噸海砂，押解途中礙於福澳商港水深不足，抽砂船於港內恐有擱淺之虞，先將部分海砂於馬港海域卸砂回填整復。

另為防範非洲豬瘟隨船食品進入國境，加強船上各艙間物品及所帶食物清查，確認均無相關豬肉及其製品後，旋即由PP-10037、 PP-3538艇共同押解「龍」船由莒光林坳嶼返回南竿福澳港偵辦，該船將依涉嫌刑法加重竊盜罪等罪嫌移送連江地檢署偵辦。

馬祖海巡隊副隊長李志平表示，面對大陸越界捕魚及抽砂船越界作業絕不寬貸，以守護馬祖海域並保育海洋環境，並籲請漁友及鄉親如發現非法越界大陸船舶，請即撥打海巡署「118」免費服務專線，我們將會立即派人處理，共同保護國土與維護海洋生態。

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▲ 抽砂船於港內恐有擱淺之虞，先將部分海砂於馬港海域卸砂回填整復。