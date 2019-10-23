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傳奇網紅參選台北市長　「70萬粉專關閉」小編爆料欠薪求償110萬

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▲▼小編北院告李錕欠薪。（圖／翻攝台北市選舉委員會、記者羅志華攝）

▲李錫錕2017年以「Power錕」爆紅，並參選台北市長，不料在選舉前夕遭小編爆料欠薪，最後以6172票落選，徐姓小編（右）10/23日出庭，向李錫錕求償110萬元。（圖／翻攝台北市選舉委員會、記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

台大教授李錫錕擅長以幽默、犀利的言論剖析時事，更在2017年時在網上爆紅，成了70歲的傳奇網紅「Power錕」；李錫錕趁著聲勢參選2018年台北市長，不料竟於2018年7月選舉前夕，傳出對粉專小編欠薪60萬，雙方更因此鬧上法院，「Power錕」最後以6172票落選台北市長，與小編們的官司至今仍在持續。北院10月23日開庭，徐姓小編當庭出示支出明細，證明求償有據，並連同欠薪及另名小編的勞務報酬，向李錫錕求償110萬元。

徐姓小編於庭外受訪表示，「Power錕的紙牌屋」臉書粉專，原是由1名李姓粉絲為推廣教授幽默、犀利的教學所創，於2016年12月成立後，於2017年將「Power錕」推上巔峰，讓他成為70歲的高齡傳奇網紅，專頁粉絲數最高達到70萬，更讓「錕P」興起了挑戰「柯P」的念頭，決定投入2018台北市長選舉。

幾名小編受李錫錕魅力吸引，憑著熱情以「後援會」形式經營粉專，也沒收取任何酬勞，直到李錫錕2017年9月決定參選，向他們提出合作要求，小編們才因選舉工作開始向李錫錕請領報酬。

期間小編們都是以工作成果，於1個月前向李錫錕請領薪資，李錫錕基於互信，也沒讓他們提出支出明細；小編們於2018年5月中止與李錫錕合作，要求最後1個月60萬薪資，並表明粉專可繼續給他打選戰，若選後沒歸還則須賠償800萬元，卻遭李錫錕不讀不回，事件因此爆發。

雙方之後展開攻防，李錫錕上媒體放話，指小編要他「960萬買回粉專」，又提不出2018年5月份的經費明細，另再提告小編侵占粉專，小編也提告李錫錕妨害名譽，雙方提告皆不起訴，又都提起再議，目前仍未定案；至於欠薪部分，北院10月23日開庭，徐姓小編依提出2018年5月經費明細，求償欠薪60萬，及中止合作前，李錫錕答應給某小編50萬的工作報酬，向李錫錕求償共110萬元。

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