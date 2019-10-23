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台新Richart新服務來了　「用手機替手機投保」一指搞定

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▲▼ 台新Richart的App有帳務分析功能。（圖／台新銀行提供）

▲根據金管會統計，2019上半年的數位帳戶開戶數達到233萬戶，其中台新銀行以136萬戶奪下冠軍寶座。（圖／台新銀行提供）

記者紀佳妘／台北報導

為提供數位族群便利性，台新金（2887）旗下台新Richart數位銀行今（23）日表示，客戶可透過Richart APP連結到泰安產物保險，在保險公司的網頁辦理線上投保，24小時線上不打烊，投保過程迅速、便利又透明。

台新銀行數位金融處副總經理包國儀表示，Richart了解數位族群的需求，以用戶使用體驗為中心設計金融服務，除了針對個人財物的行動保方案和旅平險外，還有壽險、汽／機車險等險種，民眾可以容易的找到符合自身需求及預算的保險方案。

請繼續往下閱讀...

此外，隨著行動支付和數位帳戶迅速普及，手機更是逐漸取代實體錢包的功能，對於如此重要的隨身物品，不少民眾會想要為手機投保，以避免意外失竊或遭搶可能發生的損失。

目前市面上已有許多保險計畫，提供與手機可能涉及各項風險轉嫁方案。泰安產物保險這次為數位族群打造的「行動保方案」，保障範圍涵蓋錢包、重要證件，以及如手機、筆記型電腦、照相機等貴重3C。

民眾前往治安較差的國家旅遊時，常擔心遭遇扒手或搶劫造成財物損失，除了出國前申辦旅平險外，現在也可透過「行動保方案」多一層保障。該方案包含個人資料遭盜用損失保險，對於常使用網路消費的族群來說，是相當實用的險種，且年繳保費僅需102元，民眾花小錢也能享有大保障。

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