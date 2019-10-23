台南市勞工局照顧弱勢勞工不遺餘力　如同螢火蟲點亮願景

▲台南市政府勞工局照顧弱勢勞工不遺餘力，如同螢火蟲點亮勞工願景。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局秉持「吃飯皇帝大」理念，推動各項就業政策，照顧勞工權益，特在市政會議簡報2019年業務成果，說明今年施政重點，勞工局照顧弱勢勞工不遺餘力，如同螢火蟲點亮勞工願景。

市長黃偉哲感謝勞工局結合工會志工協助修繕，照顧弱勢勞工；另外勞檢中心在今年升級為職安健康處，黃偉哲也指示勞工局持續落實勞檢與輔導廠商，兼顧勞資權益；近期外送員事故頻傳，黃偉哲責成相關單位率先響應中央，由勞工局會同市警局、交通局訪查宣導，保障外送員權益。

在促進就業方面，勞工局協助視障人士就業有成，勞工局局長王鑫基特地分享海佃國中林紹婕、民德國中周如婉兩位幹事案例，表示他們都感受到台南對視障人士的友善政策，因此選擇到台南就業。

在促進職場安全健康方面，勞工局已陸續訪查Uber Eats、Foodpanda，以及麥當勞、肯德基、必勝客、達美樂等外送業者，進行交通安全、勞動條件、職業安全等宣導，配合中央政策，維護外送員權益。今年包括台糖量販、金鑛咖啡、中連貨運、益通光能等企業發生大量解雇情形，台南市政府勞工局也協助失業勞工爭取最佳勞動條件。

勞工局更以「零預算、民間出錢、志工出力」策略，透過個管員訪視，結合工會與醫療平台資源，每逢年節發放物資，提供職災勞工完整照顧。勞工局長王鑫基表示，勞工局將扮演螢火蟲角色，點滴疼心，為勞工點亮希望家園的願景。