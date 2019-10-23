一人一書前進荷蘭！華航3個月募集逾200本中文書　全捐萊頓大學

▲從左至右為萊頓大學中國館藏策展人Marc Gilbert、荷蘭台灣專業青年組織代表Lily Wang、台灣知名作家謝忠道、李昂、萊頓大學圖書館副館長Marco de Niet及華航荷蘭分公司員工共同參與捐贈儀式。（圖／華航提供）

記者賴文萱／台北報導



華航近期與荷蘭貿易暨投資辦事處及荷蘭台灣專業青年組織合作推廣「一人一書前進荷蘭」，募集活動成效優良，3個月內募集超過200本中文書籍，全數捐贈至荷蘭萊頓大學（Leiden University），幫助台灣文化傳遞至世界每一角落。

萊頓大學（Leiden University）為荷蘭歷史最悠久的大學之一，也是荷蘭唯一提供中國文化研究學院。透過與華航、荷蘭貿易暨投資辦事處及荷蘭台灣專業青年組織共同合作，齊心豐富新建立的亞洲圖書館（Asian Library）館藏，短短三個月內募集逾200本中文書籍，讓歐洲人能細細品嘗台灣之美。

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▲華航除了將台灣書籍運送至荷蘭外，更特別於阿姆斯特丹史基浦機場櫃檯設置書籍捐書箱，吸引國內外旅客響應。（圖／華航提供）

「一人一書前進荷蘭」募集活動，華航除了將台灣書籍運送至荷蘭外，更特別於阿姆斯特丹史基浦機場櫃檯設置書籍捐書箱，吸引眾多的國內外旅客響應。捐贈儀式也邀請華航荷蘭分公司員工及李昂、謝忠道等台灣知名作家共襄盛舉，捐贈近期相關作品，共同注入台灣的溫暖與愛心。萊頓大學（Leiden University）更來信感謝華航謝世謙董事長的支持，華航扮演極為重要的角色，募集活動才得以圓滿成功。

華航近年來積極布局歐洲版圖，提供台灣直飛荷蘭阿姆斯特丹、德國法蘭克福、奧地利維也納、義大利羅馬及英國倫敦等航點，總計飛往歐洲每周達24班，為台歐之間航班最密集的航空公司。