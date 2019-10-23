2019農特產品展售會相約水萍塭公園　黃偉哲：說照顧農民一起來

▲台南水萍塭公園「2019農特產品展售會」，歡迎大家一起來支持最在地的台灣味。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

繼外貿協會7月舉辦大受好評的「2019農特產品展售會－北部場」後，台南市長黃偉哲便指示農業局與相關局處積極與外貿協會配合，並和農委會、經濟部國際貿易局，以及南部縣市政府聯手行銷南部優質農特產品，「2019農特產品展售會－南部場」相約10月26日台南水萍塭公園見！

市長黃偉哲10月23日即與市府團隊及外貿協會，和在地農會代表、市議員蔡筱薇一同出席展前記者會；活動現場展示多樣台南具有特色，及銷售長紅的農特產品與加工品，歡迎大家10月26日一起來參加南部縣市農特產品的聯合行銷，品嚐、採購，新鮮且安全的當季農產及加工品。

黃偉哲指出，台灣今年的農產品銷售情形可說是相對穩定，根據23日農委會召開記者會向國人報告的資料，今年1到9月我國農產品外銷出口總量170萬公噸，金額是1292億元，出口量成長9.8％、出口值成長6.1％，同創新高，所謂的成長9.8％，大概就是整體成長了111億。

黃偉哲表示，非常感謝農委會、經濟部國際貿易局、外貿協會，還要感謝站在銷售第一線的各地農會，一起協力幫助農民將農特產品做了有效的行銷；黃偉哲說照顧農民應該是不分黨派、不分藍綠，大家都有義務和責任對農民做最好的照顧。

黃偉哲邀請大家10月26日，不只是台南市民朋友，也歡迎來自各地的旅客，可以前往水萍塭公園嚐鮮與選購，包含台南以及南部其他縣市聯合行銷的優質農產品。

「2019農特產品展售會－南部場」不但網羅南部縣市的優質農特產品，例如有「總統麵」美譽的善化芝麻醬拌麵、麻豆大白柚等，參展廠商也是臥虎藏龍，共計120家優質商家或農民加入展覽，超過2成曾獲獎之廠商，包括：有「農業界奧斯卡」之稱的神農獎、百大青農及擁有產銷履歷的農產品；其他獲獎農特產品則有：台灣黑羽土雞、有機白米、糙米、屏農紅豆湯、紅藜紅豆粥、蜜漬柚子乾等。

台南市農業局表示，歡迎台南及鄰近縣市的朋友在10月26日走一趟水萍塭公園，不只能品嚐美味農產品，更能一次購足當季新鮮優質的農特產品。