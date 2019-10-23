全運會羅佩琳400跨欄平大會摘后完成4連霸　台東縣累計11金

▲羅佩琳400跨欄平大會記錄。（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊均典／台東報導

正在桃園舉行的全國運動會，台東縣代表隊田徑女將羅佩琳於23日400公尺跨欄項目，跑出58秒15佳績平大會紀錄，並完成個人在全運會的4連霸。另體操好手游朝偉則在拿手的個人組吊環等3個項目拿下銀牌，自由車吳之皓奮力在個人計時賽獲得銅牌，也是台東縣在全運會的首面自由車項目獎牌，目前台東縣在現代五項、柔道、舉重、射擊、角力、自由車、游泳、射箭及田徑等項目獎牌數為11面金牌、7面銀牌、12面銅牌。

縣府表示：今天上午的體操個人項目，代表縣內出賽的游朝偉，特別與在2019德國斯圖加特世界體操錦標賽為我國獲得4席東奧門票的戰友進行競技，結果游朝偉分別在吊環、雙槓及單槓等3個個人項目獲得銀牌，他在22日的全能賽也拿下1面銅牌，總計游朝偉在本次全運會共獲得3銀1銅。

教育處指出，今年全運會不論金牌數及獎牌數，都創近年來的新高，其中女子組舉重59公斤級郭婞淳、男子組柔道第五級張巍逞及羅佩琳女子田徑400公尺跨欄，都完成個人連霸佳績。另外今年僅國三的台東體中金利偉華，則是創下全運會射擊項目最年輕的金牌得主紀錄。

▼體操游朝偉在個人組3個項目拿下銀牌。（圖／記者楊均典翻攝）