▲ 新店溪遊記26日碧潭登場，現場優惠換購IKEA環保餐具。（圖／新北市文化局提供）

記者郭世賢／新北報導

「2019新店溪遊記－新店渡．市集」將於26日上午在碧潭風景區東岸廣場熱鬧登場。23日特別於市府六樓新聞發佈室，舉辦主活動起跑儀式，並宣布活動當天將有15組在地特色的「忄店誌」品牌月曆，及小城社區4組「幸福社區」提案的執行成果呈現及與新店IKEA合作優惠換購餐具，搭配舞台展演、街頭表演及創藝市集攤位。

新店溪遊記是新店區一年一度的在地藝術節，2019年已經邁入第5年，每年都有不同的創意發想，今年由學生及社區居民參與「在地品牌．圖文創作營」，運用圖文介紹社區或學校特色、新店的文史或道地的異國美食，並編輯為2020的月曆。另有下城社區的阿媽們的社區劇場展演、小城社區4組幸福提案的執行成果、中山社區的環保啦啦隊表演。

新店區公所表示，26日活動當天將由第54屆廣播金鐘獎之「教育文化節目主持人獎」得獎人陳明珠擔任開幕主持人，同時段安排手語即時翻譯，讓身心障礙的朋友了解更多活動的特色，落實文化平權。

另為呼應市府政策，邁向聯合國永續發展目標（SDGs），當日市集攤位推動減塑行動，請參與的朋友自備環保袋、餐盒或水杯，減少使用一次性餐具，此次活動也與IKEA宜家家居新店店合作，現場可換購優惠價格的環保餐具。還可至新店渡口體驗深具地方文化特色全台唯一的人力擺渡渡船，感受不一樣的新店的多元文化風貌。

「2019新店溪遊記-新店渡．市集」有在地美食、手作品牌、職人生活良品、獨立樂團演唱、鄰里快閃演出，還有隱身新店身懷十八般武藝的街頭表演高手與行動藝術家，更多訊息歡迎至新店區公所網站或臉書「新店溪遊記」粉絲專頁查詢。

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