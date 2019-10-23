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嘉藥與奇美攜手　舉辦國際藥物粧品暨保健科技研討會

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▲嘉南藥理大學與奇美醫學中心，共同舉辦「2019國際藥物粧品暨保健科技研討會」，分享交流最新研究成果和應用實例。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲嘉南藥理大學與奇美醫學中心，共同舉辦「2019國際藥物粧品暨保健科技研討會」，分享交流最新研究成果和應用實例。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學與奇美醫學中心，10月23、24日在嘉南藥理大學，共同舉辦「2019國際藥物粧品暨保健科技研討會」，邀請台灣、日本、香港、泰國等地的生技製藥、藥粧、醫療人工智慧、3D列印醫療和保健科技等相關領域的專家學者，分享交流最新研究成果和應用實例。

▲嘉南藥理大學與奇美醫學中心，共同舉辦「2019國際藥物粧品暨保健科技研討會」，分享交流最新研究成果和應用實例。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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本次研討會分別由日本東京農業大學食品香粧學系藤森嶺（Takane Fujimori） 榮譽教授、香港理工大學醫療科技及資訊學系翁一鳴講座教授、泰國清邁大學化妝品科學研究所所長Pimporn Leelapornpisid、奇美醫學中心的王志中副院長、郭進榮主任發表專題演說及分享研究成果，除了精彩的專題分享外，另有大師講座、涵蓋藥物、粧品、保健科技發展與應用的口頭研究成果發表和研究論文壁報展等，總計有66篇論文參展，內容豐富多元。

▲嘉南藥理大學與奇美醫學中心，共同舉辦「2019國際藥物粧品暨保健科技研討會」，分享交流最新研究成果和應用實例。（圖／記者林悅翻攝，下同）

以結合香味化合物於保健領域見長的藤森嶺榮譽教授以香味為主題，發表在藥物、粧品及醫療上的應用，引領與會者對香味不同面向的啟發、香港理工大學翁一鳴講座教授分享如何利用大數據分析作為藥物篩選開發的最新研究成果，開拓大數據應用另一層次的思考；來自泰國清邁的Pimporn Leelapornpisid 所長以中草藥在藥粧的開發及應用上為主題，與臺灣目前漢方妝品的開發相互激盪，份外精彩。為鼓勵嘉藥學生拓展視野以接軌國際，三位國外講者也分別為藥植、藥粧學程、生物科技系及粧品系師生舉行大師講座，在大師的引導下，同學都覺得很有收穫。

▲嘉南藥理大學與奇美醫學中心，共同舉辦「2019國際藥物粧品暨保健科技研討會」，分享交流最新研究成果和應用實例。（圖／記者林悅翻攝，下同）

延續研討會首日熱烈的交流，24日由奇美醫學中心的王志中副院長及郭進榮主任率領醫療及研究團隊分別就醫療人工智慧和3D列印醫療兩個主題，進行研究分享。奇美醫學中心團隊指出：人工智慧的應用已涵蓋智慧醫療、智慧照護、智慧生技等領域，除AI醫療影像可以避免人工過勞、精簡醫療成本外，結合上基因資料庫及患者的個人就醫資料後，更可提供準確且個人化的治療；而3D列印醫學應用也將從目前的手術修補物、輔具製作延伸至列印細胞、細胞支架、器官等生物列印發展，或可解決器官供應問題，改變器官移植、癌症治療和新藥開發等領域。

▲嘉南藥理大學與奇美醫學中心，共同舉辦「2019國際藥物粧品暨保健科技研討會」，分享交流最新研究成果和應用實例。（圖／記者林悅翻攝，下同）

嘉藥藥理學院院長吳明娟表示，舉辦國際研討會不僅拓展學生的視野，也增進本校教師、奇美醫療人員及各國專家學者們的互相交流，讓學界與產業界激盪出更好的發想。嘉藥校長陳鴻助以東道主的身份開幕致詞，為本屆的國際藥物粧品暨保健科技研討會拉開序幕，除熱烈歡迎來賓蒞臨充滿文化氣息的台南外，陳校長指出：嘉藥呼應研究、教育全球化的演進，重視國際交流，掌握產業發展趨勢，透過研討會的舉辦，期待與會者都能在分享新知識、研究及實驗成果的同時，為藥物、粧品、保健科技的發展帶來更多的創新。

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