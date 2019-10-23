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SOGO周年慶主打化妝品「比免稅便宜」　11／7開跑滿6千送800

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▲SOGO 2019年周慶。（圖／記者蔡惠如攝、SOGO提供）

▲SOGO 2019年周慶推手機支付優惠。（圖／記者蔡惠如攝、SOGO提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

11月北部周年慶重頭戲SOGO百貨台北店，今（10／23）公布周慶回饋方案，忠孝館主打的化妝品祭出滿6,000元送800元抵用券；復興館國際精品肖2萬元送2,000元抵用券，連LV消費都有滿3萬元送1,000元的回饋，此外在周年慶期間下載SOGO APP，便可獲得1,200元抵用券。 

▲SOGO 2019年周慶。（圖／記者蔡惠如攝、SOGO提供）

▲【忠孝館】全國獨家1111限定SHISEIDO東京櫃百優精純組，價值6,028元，優惠價2,340元，限量500組。

▲SOGO 2019年周慶。（圖／記者蔡惠如攝、SOGO提供）

▲【忠孝館】LANCOME大容量白金霜超值組，價值8,740元，優惠價4,410元，限量50組。

今年可說是SOGO台北店回饋最高的一年，因適逢新APP與HAPPY GO PAY手機支付上線，SOGO勢必要推出專屬優惠回饋衝下載使用數，其專屬回饋包括即起至11／18期間下載SOGO NEW APP並註冊，就可獲得價值1,200元周年慶消費抵用券，消費滿3千元可折抵；使用HAPPY GO PAY消費點數則6倍送，消費滿6,000元加送1400點。

▲SOGO 2019年周慶。（圖／記者蔡惠如攝、SOGO提供）

▲【忠孝館】LANCOME雙肌因賦活天王組-大容量白金霜超值組，價值10,450元，優惠價4,680元，限量100組。

▲SOGO 2019年周慶。（圖／記者蔡惠如攝、SOGO提供）

▲【忠孝館】Elizabeth Arden經典黃金超值組，價值8,250元，優惠價4,000元，限量400組。

而全台化妝品業績第一的SOGO忠孝館，在第二名新光三越台中中港店的追擊下，今年打出獨家優惠組比去年多1倍，並祭出10款「比免稅便宜」的特惠組，單櫃消費滿6,000元可換600元抵用券，以及100元滿額抵用券與100元的餐飲券。

▲SOGO 2019年周慶。（圖／記者蔡惠如攝、SOGO提供）

▲【忠孝館】全國獨家LAMER濃縮精華露，價值13,100元，優惠價8,820元，限量50組。

SOGO復興館則針對旗下名品強項做優惠吸客，國際精品包括BURBERRY、巴黎世家、COACH等消費滿2萬元送2,000元抵用券；寶格麗、卡地亞、香奈兒與愛馬仕等單日單櫃，消費滿3萬元送1,200元抵用券；LV單日單櫃消費滿3萬元送1,000元抵用券，幾乎一線精品都有回饋。

▲SOGO 2019年周慶。（圖／記者蔡惠如攝、SOGO提供）

▲【忠孝館】雪肌精美白X保濕Double組，價值3,240元，優惠價1,782元，限量100組。

SOGO百貨董事長黃晴雯表示，今年周慶回饋率有到31%，全台7店業績上看108億元，而台北店去年周慶人潮達160萬人次，今年更要突破200萬，首日業績上看12億元。整體周慶業績比去年106億元成長約2%。

而現在最熱門的百貨周年慶，則在新光三越信義新天地，10／30前全館滿5,000元送500元抵用券，化妝品滿2,000元送200元抵用券，大家電、法雅客、iStore單區滿萬元送500元抵用券。若想購買大家電的民眾，其滿千送百優惠方案也可考慮遠東百貨，板橋大遠百首波周慶將在10／24至11／12開跑，大家電的回饋比一般百貨高，單筆消費滿1萬元送1,000元抵用券。

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