SOGO周年慶主打化妝品「比免稅便宜」　11／7開跑滿6千送800

▲SOGO 2019年周慶推手機支付優惠。(圖/記者蔡惠如攝、SOGO提供,以下同)

記者蔡惠如/台北報導

11月北部周年慶重頭戲SOGO百貨台北店,今(10/23)公布周慶回饋方案,忠孝館主打的化妝品祭出滿6,000元送800元抵用券;復興館國際精品肖2萬元送2,000元抵用券,連LV消費都有滿3萬元送1,000元的回饋,此外在周年慶期間下載SOGO APP,便可獲得1,200元抵用券。

▲【忠孝館】全國獨家1111限定SHISEIDO東京櫃百優精純組,價值6,028元,優惠價2,340元,限量500組。

▲【忠孝館】LANCOME大容量白金霜超值組,價值8,740元,優惠價4,410元,限量50組。



今年可說是SOGO台北店回饋最高的一年,因適逢新APP與HAPPY GO PAY手機支付上線,SOGO勢必要推出專屬優惠回饋衝下載使用數,其專屬回饋包括即起至11/18期間下載SOGO NEW APP並註冊,就可獲得價值1,200元周年慶消費抵用券,消費滿3千元可折抵;使用HAPPY GO PAY消費點數則6倍送,消費滿6,000元加送1400點。

▲【忠孝館】LANCOME雙肌因賦活天王組-大容量白金霜超值組,價值10,450元,優惠價4,680元,限量100組。

▲【忠孝館】Elizabeth Arden經典黃金超值組,價值8,250元,優惠價4,000元,限量400組。

而全台化妝品業績第一的SOGO忠孝館,在第二名新光三越台中中港店的追擊下,今年打出獨家優惠組比去年多1倍,並祭出10款「比免稅便宜」的特惠組,單櫃消費滿6,000元可換600元抵用券,以及100元滿額抵用券與100元的餐飲券。

▲【忠孝館】全國獨家LAMER濃縮精華露,價值13,100元,優惠價8,820元,限量50組。

SOGO復興館則針對旗下名品強項做優惠吸客,國際精品包括BURBERRY、巴黎世家、COACH等消費滿2萬元送2,000元抵用券;寶格麗、卡地亞、香奈兒與愛馬仕等單日單櫃,消費滿3萬元送1,200元抵用券;LV單日單櫃消費滿3萬元送1,000元抵用券,幾乎一線精品都有回饋。

▲【忠孝館】雪肌精美白X保濕Double組,價值3,240元,優惠價1,782元,限量100組。

SOGO百貨董事長黃晴雯表示,今年周慶回饋率有到31%,全台7店業績上看108億元,而台北店去年周慶人潮達160萬人次,今年更要突破200萬,首日業績上看12億元。整體周慶業績比去年106億元成長約2%。

而現在最熱門的百貨周年慶,則在新光三越信義新天地,10/30前全館滿5,000元送500元抵用券,化妝品滿2,000元送200元抵用券,大家電、法雅客、iStore單區滿萬元送500元抵用券。若想購買大家電的民眾,其滿千送百優惠方案也可考慮遠東百貨,板橋大遠百首波周慶將在10/24至11/12開跑,大家電的回饋比一般百貨高,單筆消費滿1萬元送1,000元抵用券。