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驚爆警官逼女老師坐檯！分局否認「遭打臉」…縣警局查明秒調職

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▲▼變態,色狼,摸,非禮,性騷擾,亂摸。（圖／CFP）

▲澎湖望安分局的陳姓組長被查明性騷擾當地女教師。（圖／CFP）

記者鄒鎮宇／澎湖報導

澎湖縣望安分局驚爆警官逼迫女老師坐檯的醜聞，一名2線2星的陳姓組長疑似利用餐與當地學校聚會後，帶著多名女老師到聯誼室內，主動觸摸對方，涉及性騷擾。事發後，陳員、分局長、前鄉長及校長等人都完全否認「沒這種情形發生」，但澎湖縣警局查明確定真有其事，目前已將陳姓組長調職。

有民眾向媒體爆料，陳姓組長擔任當地某校的家長會顧問；他10月16日與家長會在小吃店聚餐完後，與當地的前鄉長、鄉代會主席、校長及老師們一起到鄉代會聯誼室續攤，沒想到竟對女老師摸臉、拉手，甚至出言騷擾，還打了另名女老師的頭。

事後，望安警分局長楊志傑表示，前鄉長、鄉代會主席及校長都說沒有發生性騷擾事件，當下認為陳男喝醉後，入席後1小時就請對方離開；另外，他說，陳男否認有性騷擾的行為，且他平時熱心參與學校事務，這些指控都是一大打擊。

據《聯合報》報導，澎湖縣警局指示督察科及望安警分局調查，發現陳姓組長的確有不當言行，但女老師沒有提出申訴，現決定對陳男調職；此外，陳男對多名女老師的言行舉止影響警譽，將不護短地追究陳的行政責任，調整他的職務及服務地區。

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