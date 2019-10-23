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彰化長腿妹服社區勞役…竟遭村長帶到空屋亂來2次　過程錄音檔曝光

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記者鄒鎮宇／彰化報導

彰化一名28歲女子小美（化名）因偽造有價證券遭判刑，須參加10次勞動服務役獲得緩刑，沒想到她到當地一處公園打掃時，竟被陳姓村長帶至無人的空屋性騷擾2次，氣得錄音存證報案。地檢署獲報後，立刻將村長拘提到案，並向法官申請羈押禁見，法院裁定村長20萬元交保並限制住居。

「不知道他會不會做出傷害我的事情…」小美控訴，她10月14日開始前往彰化一處村落打掃公園等公共設施，但村長疑似看上她的姿色，17日將她帶到2公里外的空屋，以按摩為由性騷擾得逞，「我一直掙扎，我一直跟他說載我去原來的小公園（工作）」。

▲▼長腿妹服社區勞役…竟遭村長帶到空屋亂來2次　過程錄音檔曝光。（圖／東森新聞）

▲▼小美遭村長性騷擾後，出現自殘的傾向。（圖／東森新聞）

▲▼長腿妹服社區勞役…竟遭村長帶到空屋亂來2次　過程錄音檔曝光。（圖／東森新聞）

由於第一次遭性騷擾時沒有錄音存證，小美當下苦無證據，因此沒有報警；沒想到，村長食髓知味，20日再次性騷擾小美。小美當下也錄音存證，但受辱後心情低落，出現自殘的傾向，為了不讓其他女服役人受害，憤而報警。

錄音檔中，村長先說「要不要再玩？」小美則拒絕「不要啊，要工作，不然等一下有人來怎麼辦？」村長立刻用台語說「不會啦」，接下來只聽到小美哀號「不要…」

▲▼長腿妹服社區勞役…竟遭村長帶到空屋亂來2次　過程錄音檔曝光。（圖／東森新聞）

▲陳姓村長本否認犯行，到案後才認罪。（圖／東森新聞）

對此，村長完全否認性騷擾一事，反控小美剛到就找人遊說，「就叫我對她好一點，來遊說的人也說這個人有問題，我當然要注意啊」；針對性騷擾部分，村長則說「沒有啦，沒有處理，沒欺負她」。

彰化地檢署表示，21日獲報後立刻派遣婦幼組專責檢察官偵辦，並在22日到陳姓村長的住處將他拘提到案進行說明，對方坦承有親吻、撫摸的行為，因涉嫌重大且有滅證疑慮，23日凌晨向法院聲請羈押，但法院裁定陳男20萬元交保，並限制住居。

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