迎雙11「淘寶台灣」上線　付款、登入在地化與用戶拉近距離

▲阿里巴巴透過授權品牌，給克雷達經營新電商平台《淘寶台灣》。（圖／淘寶台灣提供）

記者洪菱鞠／台北報導

阿里巴巴日前剛啟動2019天貓雙11全球狂歡節，在迎接這波年終最大檔期活動的同時，也宣布針對台灣市場推出新電商平台「淘寶台灣」，一開站就提供數千萬商品數之外，更整合本地品牌與跨境商品，結合在地物流以及增加多元支付選擇，進一步實現落地電商服務。

阿里巴巴集團首席市場官董本洪表示，「全球買、全球賣」是阿里巴巴全球化的戰略目標之一，過去大陸淘寶有推出台灣版，後來又有淘寶lite為看得懂中文的華人來服務，而這次的「淘寶台灣」不僅是很重要的落地化布局，也是完全針對台灣市場量身打造，例如台灣人台灣喜歡超商取貨、信用卡支付，特別提供這方面的服務，讓消費者感受跨境淘寶不一樣的體驗。

舉例來說，為符合台灣人習慣的付款方式，淘寶台灣平台提供超商取貨付款、信用卡線上刷卡、銀行ATM轉帳等，收到商品後，除了可享商城7天鑑賞期，若不滿意，也能在本地退貨；使用介面上，支援Facebook、Google、LINE 等多元帳號註冊登入之外，還有即時完整的交易狀態及物流資訊、海量商品個性化推薦等。

除了讓台灣消費者好買，同時也鎖定想要創業的本地商家，董本洪提到，對於商家來說，「淘寶台灣」提供了一個新的營銷陣地及銷售管道，不僅能接觸到台灣消費者，也有機會觸及到全世界消費者，例如知名商家「三隻松鼠」，主要販售堅果類健康食品，從淘寶起家後，現在已經做到百億規模。

董本洪指出，「淘寶台灣」要做的是一個開放自由的電商交易平台，希望讓真正有想法、品牌力的商家加入，進而與消費者接觸，平台則是在背後提供物流、金流等各項支援，不同於以往大家所理解的網購作法。

對於「淘寶台灣」，阿里巴巴採取品牌授權方式，交由英商克雷達公司運營，最主要是相中他們對台灣電商產業的熱情，在地團隊可以幫助優化台灣用戶的體驗，董本洪認為此合作方式很妥善之外，阿里巴巴也將透過創投基金在背後給予支持。