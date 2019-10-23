　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

迎雙11「淘寶台灣」上線　付款、登入在地化與用戶拉近距離

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

淘寶台灣上線（圖／淘寶台灣提供）

▲阿里巴巴透過授權品牌，給克雷達經營新電商平台《淘寶台灣》。（圖／淘寶台灣提供）

記者洪菱鞠／台北報導

阿里巴巴日前剛啟動2019天貓雙11全球狂歡節，在迎接這波年終最大檔期活動的同時，也宣布針對台灣市場推出新電商平台「淘寶台灣」，一開站就提供數千萬商品數之外，更整合本地品牌與跨境商品，結合在地物流以及增加多元支付選擇，進一步實現落地電商服務。

阿里巴巴集團首席市場官董本洪表示，「全球買、全球賣」是阿里巴巴全球化的戰略目標之一，過去大陸淘寶有推出台灣版，後來又有淘寶lite為看得懂中文的華人來服務，而這次的「淘寶台灣」不僅是很重要的落地化布局，也是完全針對台灣市場量身打造，例如台灣人台灣喜歡超商取貨、信用卡支付，特別提供這方面的服務，讓消費者感受跨境淘寶不一樣的體驗。

舉例來說，為符合台灣人習慣的付款方式，淘寶台灣平台提供超商取貨付款、信用卡線上刷卡、銀行ATM轉帳等，收到商品後，除了可享商城7天鑑賞期，若不滿意，也能在本地退貨；使用介面上，支援Facebook、Google、LINE 等多元帳號註冊登入之外，還有即時完整的交易狀態及物流資訊、海量商品個性化推薦等。

除了讓台灣消費者好買，同時也鎖定想要創業的本地商家，董本洪提到，對於商家來說，「淘寶台灣」提供了一個新的營銷陣地及銷售管道，不僅能接觸到台灣消費者，也有機會觸及到全世界消費者，例如知名商家「三隻松鼠」，主要販售堅果類健康食品，從淘寶起家後，現在已經做到百億規模。

董本洪指出，「淘寶台灣」要做的是一個開放自由的電商交易平台，希望讓真正有想法、品牌力的商家加入，進而與消費者接觸，平台則是在背後提供物流、金流等各項支援，不同於以往大家所理解的網購作法。

對於「淘寶台灣」，阿里巴巴採取品牌授權方式，交由英商克雷達公司運營，最主要是相中他們對台灣電商產業的熱情，在地團隊可以幫助優化台灣用戶的體驗，董本洪認為此合作方式很妥善之外，阿里巴巴也將透過創投基金在背後給予支持。

ET快訊
小禎真的切了李進良！　好友揭離婚內幕「早就回不去」
為治牙周病…女子7天拔10顆牙　「滿口血」昏倒家中亡
快訊／港府：台灣無權派人到港押陳同佳「跨境執法完全不能接受」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

【廣編】李英愛青春容顏都是因為「它」！韓國頂級保養品牌「Whoo后」正式進駐MOMO購物中心

【廣編】歐維氏紅寶石巧克力華麗上市　酸甜滋味共賞味蕾之秋

SOGO周年慶主打化妝品「比免稅便宜」　11／7開跑滿6千送800

迎雙11「淘寶台灣」上線　付款、登入在地化與用戶拉近距離

2019FNO紅毯直擊！姊姊謝金燕、鄧紫棋、臺北市長柯文哲夫婦時尚合體

影／麥當勞「美樂蒂萬用置物籃」太火熱！上班族翹班、他請假搶買就為哄妻開心

網購一日限定無印良品結帳再81折又來了　必搶5大人氣熱賣品

2020年台北跨年煙火最少300秒　14萬顆燈泡點亮夜空

夯爆！美樂蒂萬用置物籃「40分鐘全搶光」　麥當勞：售完不再追加

【廣編】堅果、藜麥強強聯手　萬歲牌堅果飲營養健康更美味

金鍾國.李光洙不准笑「狂賞對方巴掌」　最強魔王現身...笑倒在地打滾

寶寶出生了～外公秒讚「有像爸爸」 準備辦住院...護理師傻眼：不是啦

威爾史密斯超嗨：台北讓我美夢成真　神模仿李安發飆「那是我愛上他的瞬間」

八仙塵爆「奇蹟男孩」吸毒涉凌虐 出庭竟嗆記者：不覺得很鬧嗎？

林予晞「女上男下」挑逗修杰楷！　脫衣激吻攻勢...喚醒他心中的野獸＞／／＜

余苑綺直腸癌復發「狂咳失神」　李亞萍爆哭：相信會度過難關

問資安拒讓金管會顧立雄答詢　許毓仁暴怒...怒嗆蘇貞昌「閉嘴」

早餐口味甜變鹹、生活便利度↑ 超愛台！法國人被「台化」的5件事

今年首例腸病毒併發重症死亡　高雄1歲男童發病3天離世

《聲林》李艾薇逛夜市挑戰臭豆腐　吳霏上廁所「麥克風忘了關」全都錄！

【廣編】李英愛青春容顏都是因為「它」！韓國頂級保養品牌「Whoo后」正式進駐MOMO購物中心

【廣編】歐維氏紅寶石巧克力華麗上市　酸甜滋味共賞味蕾之秋

SOGO周年慶主打化妝品「比免稅便宜」　11／7開跑滿6千送800

迎雙11「淘寶台灣」上線　付款、登入在地化與用戶拉近距離

2019FNO紅毯直擊！姊姊謝金燕、鄧紫棋、臺北市長柯文哲夫婦時尚合體

影／麥當勞「美樂蒂萬用置物籃」太火熱！上班族翹班、他請假搶買就為哄妻開心

網購一日限定無印良品結帳再81折又來了　必搶5大人氣熱賣品

2020年台北跨年煙火最少300秒　14萬顆燈泡點亮夜空

夯爆！美樂蒂萬用置物籃「40分鐘全搶光」　麥當勞：售完不再追加

【廣編】堅果、藜麥強強聯手　萬歲牌堅果飲營養健康更美味

陳同佳來台管制大轉彎！移民署悄悄撤銷簽證註記　將可「自由行」入境台灣

【廣編】「第二屆 昇恆昌珠寶設計大賞」最高獎金10萬元　即日起開始徵件

【廣編】李英愛青春容顏都是因為「它」！韓國頂級保養品牌「Whoo后」正式進駐MOMO購物中心

「雙11」光棍節來了！海關繃緊神經　嚴查人頭與高價低報

【廣編】歐維氏紅寶石巧克力華麗上市　酸甜滋味共賞味蕾之秋

集「食」行善！您捐物資「掌櫃智能櫃」捐10元助弱勢

誠美材明暫停交易　有重大消息待公布

六月「卵巢老化」想生三胎　求醫下春藥：讓李易走不出房門！

每週只開一天！礁溪打造「溫泉夜市」　最快年底開幕

陳同佳來台桃機戒備　航警國境事務隊密集演練押解人犯：務求萬無一失

女神級「熊貓外送員」爆出S曲線　真實身分曝光...男客心碎

消費熱門新聞

夯爆！麥當勞美樂蒂萬用置物籃「40分鐘完售」

手刀預備！麥當勞美樂蒂置物籃11時開賣

少女心人龍搶購美樂蒂置物籃

美樂蒂置物籃太火熱！他請假搶買為哄妻開心

手提出門Q爆！開箱先看麥當勞「美樂蒂置物籃」

網購一日限定無印良品結帳再81折又來了

「最厚禮數」的新生兒見面禮

UNIQLO把羽絨衣變超時尚！

台北現存最老百貨明年改裝

2020年跨年煙火最少300秒起跳

HELLO KITTY超萌聯名來店禮　打卡點亮相！

人氣金選「奶界女王」風靡媽媽圈

SYM DRG單日狂接訂單超過700台

韓國人氣果凍條　萬聖節夯賣1.4萬條

更多熱門

相關新聞

網購一日限定無印良品結帳再81折又來了

網購一日限定無印良品結帳再81折又來了

門市沒有，只有網購限定的MUJI無印良品優惠又來了，博客來將於10/24推出單日限定，全館不限金額結帳再享81折，同步公開2019上半年最熱賣的各類商品。momo網路書店則是迎來開館將滿2週年，統計業績與訂單數皆翻倍成長，下一步將依據讀者群的回饋啟動「精耕計畫」。

韓國人氣果凍條　萬聖節夯賣1.4萬條

韓國人氣果凍條　萬聖節夯賣1.4萬條

萬聖節變裝　往年大熱門Elsa跌下寶座

萬聖節變裝　往年大熱門Elsa跌下寶座

12家網購業宣示加入「包裝減量」計畫

12家網購業宣示加入「包裝減量」計畫

eBay、日本樂天聯合拍賣　首參與雙11

eBay、日本樂天聯合拍賣　首參與雙11

關鍵字：

淘寶淘寶台灣電商網購雙11

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

產後爆肥40kg被老公嫌！她怒離婚逆轉人生

小禎爆同居「CEO天菜新歡」！逼李進良簽字斷12年婚

郊區奧客鑽程式漏洞！外送員傻眼：12公里？

小禎談判離婚卡了6年！開出「分手3條件」李進良全拒絕

快訊／小禎認了「簽字離婚」！

客「硬選髒桌叫人收」店員忙翻納悶　網解答

外送員請吃鹽酥雞　妹愣：下次叫UE

水電工換開關收700！人妻內疚被網罵爆　

「鴻海準發言人」美女主播遲到2小時　被郭台銘慘K

殯儀館辦婚禮！　新郎忍淚畫面超虐心

女神級「熊貓外送員」　身分曝光男客心碎

深夜疊起枕頭山！合法夫妻血淚懺悔：像偷情

路邊驚見受困小隻馬！熱心男「39秒救助」影瘋傳

功夫廟貓「折手擠屋簷」曬日光浴

幕後／蔡英文談判本色！忍2天3劇本反擊「陳同佳案」

更多

最夯影音

更多
金鍾國.李光洙不准笑「狂賞對方巴掌」　最強魔王現身...笑倒在地打滾

金鍾國.李光洙不准笑「狂賞對方巴掌」　最強魔王現身...笑倒在地打滾
寶寶出生了～外公秒讚「有像爸爸」 準備辦住院...護理師傻眼：不是啦

寶寶出生了～外公秒讚「有像爸爸」 準備辦住院...護理師傻眼：不是啦

威爾史密斯超嗨：台北讓我美夢成真　神模仿李安發飆「那是我愛上他的瞬間」

威爾史密斯超嗨：台北讓我美夢成真　神模仿李安發飆「那是我愛上他的瞬間」

八仙塵爆「奇蹟男孩」吸毒涉凌虐 出庭竟嗆記者：不覺得很鬧嗎？

八仙塵爆「奇蹟男孩」吸毒涉凌虐 出庭竟嗆記者：不覺得很鬧嗎？

林予晞「女上男下」挑逗修杰楷！　脫衣激吻攻勢...喚醒他心中的野獸＞／／＜

林予晞「女上男下」挑逗修杰楷！　脫衣激吻攻勢...喚醒他心中的野獸＞／／＜

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面