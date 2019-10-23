警察新制服加反光條袖招　挨批醜爆了！警政署滅火：未定案

▲警政署研議改良新制服設計、引發基層批評。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

警政署為提升民眾對警察辨識度、兼顧夜間值勤安全，將對新公發制服上衣進行「微整手術」添增背部反光條、以及左口袋上增加袖招LOGO圖案，希望能夠提升夜間值勤安全性及增添團隊認同感。但預選圖樣已有基層警員上傳網路曝光，不少基層警紛紛驚嘆抱怨：「真的是醜爆了！」「看起來很像賣場保全」「民間保全制服還比較帥！」「根本與時代脫節！」「你們到底多愛反光條？」

▲警政署研議改良新制服設計、引發基層批評。（圖／記者張君豪翻攝）

對此警政署後勤組23日回應：制服遴選尚未定案，會多傾聽基層同仁意願來辦理。警政署後勤組表示：目前研議新式警察制服方案包含原有款式共有6個方案，為讓同仁更多元選擇，後續以全國票選方式進行遴選，包含維持現行制服外觀，目前尚未定案，警政署將規劃於2019年11月初舉辦北、中、南、東地區警察機關同仁代表，進行票選服裝式樣，一切尊重同仁意願辦理。

至於飽受基層警員詬病的增加反光條、以及縫貼所屬機關的袖招等設計，後勤組解釋：為提升民眾對警察辨識度、考量夜間執勤安全，才會在新制服設計上衣及外套之肩部與背後部位加製反光條，及左口袋上緣增加袖招圖案，期能提升團隊認同感。但目前仍待11月進行全國警員票選，尚未定案，請基層同仁放心。

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