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有感！有殼族先安心　明年地價稅大漲機會不大

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▲▼地價稅開徵記者會。（圖／記者吳靜君攝）

▲地價稅開徵記者會。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

根據統計，今年平均每戶的地價稅額便宜了100多元、自住的用戶平均便宜21元，財政部今（23）日舉辦開徵地價稅記者會，地方財政官員表示，就目前景氣和房屋的交易狀況，公告地價大幅調升的機會並不大。依此來看，有殼族明年要繳交的地價稅壓力也不會突然增加許多。

財政部今日舉辦地價稅開徵記者會，今年11月1日起至12月2日止繳納108年的地價稅，徵收的稅額是今年1月1日到12月31日止，納稅義務人為8月31日以前的所有權人或者典權人或者經主管稽徵機關指定的所有權人為納稅義務人。

請繼續往下閱讀...

根據統計，今年開徵戶數為843萬戶，開徵稅額915億元；較107年的831萬戶、開徵稅額911億元，分別增加1.37%與0.41%，但是平均每戶繳交的地價稅僅1萬852元，較去年便宜104元，變便宜的原因可能是改為自用者變多。

其中自用土地的查定戶數為357萬戶，查定稅額為60.57億元，平均查定稅額大約是1712元；而非自用土地的戶數為489萬戶，查定稅額為854億元，平均每戶繳的稅額為1萬7464元；相較於107年自用土地的查定戶數是354萬戶，查定稅額為59.86億元，每戶繳的稅額為1733元，今年每戶自用繳交的地價稅便宜了21元。

稅務官員表示，地價稅是依據公告地價為基礎徵收，公告地價是每兩年調整一次，去年各地方政府已經公告調整一次，大部分都調降公告地價，大部分的縣市政府都是調降公告地價，全國平均調降3.63%，其中宜蘭縣調降最多，調降幅度達42.41%。

而今年各地方政府也要舉辦公聽會，確認明年的公告地價，大約今年底、明年初就要確定各地的土地價格，但是根據地方稅務官員觀察，依據景氣和房屋交易狀況來看，公告地價大幅調升的機會不大，地價稅要漲也就不大，所以納稅義務人可以先鬆一口氣。

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