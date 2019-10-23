9月新承做房貸利率創歷史新低　銀行爭取優質客戶給予優惠利率

▲ 9月新增房貸利率創歷史新低。圖為內科舊宗路一帶。（圖／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

央行今（23）日公布9月五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承做放款加權平均利率為1.39%，較8月的1.44%下降0.05個百分點，主要係因週轉金及消費性貸款利率下降所致。而9月房貸利率因銀行積極爭取優質客戶、給予較優惠利率，讓購屋貸款平均利率創下新低紀錄。

購屋貸款9月相較8月增加73億元，主因是六都買賣移轉棟數增加，而銀行為爭取更多優質客戶，推出優惠房貸利率，讓房貸利率下降至1.615%，創下歷史新低，而上次低點則是在2010年5月的1.616%。

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房貸利率自105年7月起就維持在1.6%左右，央行官員說明，後續差異都在小數點後兩位；而因目前購屋貸款對象仍以自住為主，銀行為爭取優質客戶，只要擁有足夠還款能力、加上有擔保品，經銀行信用評估後，房貸利率與公教人員貸款利率（1.56%左右）差異不大。

在資本支出貸款部分，因9月份土建融與都更貸款增加，數額較龐大，致9月資本支出貸款較上月增加100.07億元；利率上升原因，則是土建融利率較高所致。

週轉金貸款部分，9月因有較多政府借款與公民營企業貸款，貸款金額較8月增加1,188.19億元；利率降低則是因政府借款與公民營企業貸款利率較低，致9月週轉金貸款利率較8月下降。

在消費性貸款部分，9月貸款金額較8月減少5.6億元，主要因部分銀行減少承做循環性信貸與消費性貸款；利率下降則是因部分銀行調降小額信貸利率，加上利率相對較高的循環性信貸減少，致9月消費性貸款利率較8月減少。

整體來說，8月五大銀行新承做放款加權平均利率為1.39%，較7月的1.44%下降0.05個百分點。另外，9月五大銀行不含國庫借款之五大銀行新承做放款加權平均利率為1.415%，較8月的1.44%下降0.025個百分點。