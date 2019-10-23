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新北人均預算六都最少　侯友宜懇請中央給予經費支持

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▲▼汐止警追毒蟲殉職　侯友宜：因公死亡，從優撫恤。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 新北人均預算六都最少，侯友宜懇請中央給予經費支持。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜23日於市政會議表示，近年新北市的人口不斷成長，已經超過400萬，是六都裡人口最多的，但因財政收支劃分法遲未修正，統籌分配稅款及一般性補助收入人均獲配數卻是六都最少，2011年到2020年甚至從1.06萬下降到1.02萬，每年就少了204億元，這對新北市的市民是很不公平的。

主計處長吳建國23日於市政會議上針對財政狀況進行報告，除建議各單位開源節流外，也呼籲中央儘速修正財政收支劃分法及統籌分配稅款分配辦法；另外，在兩者未修正前，希望中央針對一般性補助、計畫型或專案性補助，能提高補助比率，降低地方自籌款比率。

侯友宜說，在有限經費下，中央要讓全台各縣市平均發展，縣市首長必須包容體諒，但中央也要考慮到每個地方發展過程所面臨的挑戰，尤其新北市串聯起大台北中心點，移居人口不斷增加，軌道及各項建設正如火如荼的發展，非常需要更多的支持。

侯友宜指出，之前蔡總統視察萬大線時，他曾經當面拜託，希望中央對新北市的財政多支持，像萬大線的第一期工程預算550億元，中央最高可以補助78%，但卻只補助了174億元，等於不到4成；他還是表達感謝，但希望中央應給予更多經費支持，畢竟惟有中央跟地方一起團結合作，才能讓市民享有更好的生活。

侯友宜表示，新北市人均預算減少，但法定的包括社會福利、人事費用卻不斷上升，市府雖然每年努力開源節流，編預算的歲入歲出短差也儘量減少，但再怎麼做負債還是不斷向上，因此懇請中央給予新北市更多的支持，讓他有資源將市政及建設做得更好。另外，市長也指示各局處多引進民間資源、資產活化及獎勵投資，促進新北市的經濟發展。

今日會議中侯友宜提醒各局處，新北市的轄區內的每個角落、每項建設，有些屬中央管轄，有些屬地方管轄，權責機關一定要釐清，沒有所謂的三不管地帶，只要沒人管就是新北市政府管，像最近媒體關注的象鼻岩管理問題，瑞芳區公所就應負起責任，各局處也要全力支援。他表示，象鼻岩之前雖有管理，但隨著遊客越來越多，管制的力道就必須加強。

此外，有關近日泰山區明志路自來水管爆裂，侯友宜指出，用水、用電的責任雖然不在市府，但市府對台電、台水、北水等公司仍有監督的責任，像這次老舊管線爆裂，除了停水也造成交通打結，他請EOC今天立刻召集相關單位開會，研議未來發生類似事情時的處理機制，也請台水在老舊管線部分，應有計畫及步驟進行更換。

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