安全帽會破壞髮型　台南市議員在議會要求警局長：沒戴勸導就好

▲台南市議員杜素吟質詢時，對民眾未戴安全帽，希望警方能以勸導取代開單告發。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市議員杜素吟，在市議會保安部門業務報告時，質詢市警局長周幼偉，要求警方對未戴安全帽的民眾，以勸導取代開單，杜素吟說有時民眾只是出門一下下，有的人是剛「做頭髮」，怕安全帽戴上去就會破壞髮型所以才沒戴，警方若是發現民眾違規，希望「勸導」就好，惟基於法律與民眾安全，周幼偉不敢同意。



無黨籍台南市議員杜素吟質詢市警局長周幼偉時表示，據市府預算書所編列，2019年警方開立交通罰單歲入是4億7000萬元，台南市議員都擔心員警會有開單壓力，會一直取締告發違規，，她身為民意代表，希望警方能以勸導取代告發開單，尤其是鄉下地區，許多人不習慣戴安全帽，常常違規被罰。



杜素吟說有的民眾只是騎機車出門一下下，結果沒戴安全帽就被開單，有的人是剛到理髮院「做頭髮」，想說離家近，不想戴安全帽破壞髮型，結果一騎車就被警方取締開單告發。如果警方發現民眾沒有戴安全帽，希望「勸導」就好，不要開單「告發」。



杜素吟強調，台南市警局2018年開出4億3000多萬元罰單，她希望警方不要為了要達到交通罰單績效，一直開單告發，否則屆時議員們砍市警局預算就麻煩了。

▲台南市警局長周幼偉基於法律規定與民眾人身安全，無法同意。

面對杜素吟在議場上公開要求警方以勸導發代開罰單，市警局長周幼偉基於法規與人身安全不敢同意，說「一切以民眾安全為重要」。

據了解，依「道路交通安全規則」第88條第2項規定：「機器腳踏車駕駛人及附載座人應依下列規定配戴安全帽：一、安全帽應為乘坐機器腳踏車用之安全帽，經經濟部標準檢驗局檢驗合格，並於帽體貼有檢驗合格標識或梅花型S產品安全標誌。二、帽體及相關配件必須齊全，並無毀損、鬆脫或變更之情事。三、配戴時安全帽應正面朝前及位置正確，於顎下繫緊扣環，安全帽並應適合頭形，穩固戴在頭上，不致上下左右晃動，且不可遮蔽視線。按「道路交通管理處罰條例」第31條第6項規定：「機器腳踏車駕駛人或附載座人未依規定戴安全帽者，處駕駛人新台幣500元罰鍰。

據警界人士指出，內政部警政署交通違規稽查與輕微違規勸導作業注意事項中，未戴安全帽並沒有在輕微違規之勸導項目，所以對未戴安全帽，警方一定要依法開單舉發，不能只勸導不告發。