駐敘美軍「撤退到伊拉克」碰軟釘　美國防部長出訪巴格達

▲美國國防部長艾斯博（Mark Esper）出訪伊拉克。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國國防部長艾斯博（Mark Esper）先前表示，駐敘利亞美軍撤退後，將會前往伊拉克打擊伊斯蘭國（IS），協助防衛，伊拉克軍方卻說，美軍沒有獲得批准滯留於境內。據悉，艾思博今天（23日）飛抵巴格達訪問，討論上述議題與敘利亞局勢。

艾斯博先前向記者透露，從敘利亞撤離的部隊將前往伊拉克西部，協助對抗伊斯蘭國激進份子，並且「協助防衛」。一名國防官員指出，美國的重要任務，就是「鼓勵伊拉克保持安全、穩定與獨立。」

▲駐敘美軍的去留成為焦點，圖為 美軍、土耳其部隊站在庫德族民兵團體人民保衛軍（YPG）先前的據點。（圖／路透）

根據《路透社》報導，伊拉克軍方昨天（22日）表示，駐敘利亞美軍沒有獲得批准，無法長期滯留境內，只能夠把伊拉克當做撤離路徑的「中繼站」。艾思博對此改口表示，華盛頓最終的目標，仍是要把軍隊送回家。他出訪巴格達，預計與伊拉克總理邁赫迪（Adel Abdul Mahdi）、國防部長等人會晤、討論上述議題。

美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）中東研究專家艾爾特曼（Jon Alterman）指出，巴格達當局面臨百姓示威的政治危機，又不想疏離打擊IS的美國盟友，「處於棘手狀態」，但是「伊拉克人民不會支持自己的國家成為美國在中東的主要駐防地。」。

《中央社》報導指出，官方目前承認、駐紮伊拉克的美軍大約有5000人，他們負責訓練伊國政府部隊，協助對抗伊斯蘭國，確保激進武裝份子不會恢復勢力，捲土重來。

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