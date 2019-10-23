市定古蹟潭子農會穀倉修復有譜　洪慈庸成功爭取1億7千萬經費

▲洪慈庸成功爭取1億7千萬，讓市定古蹟潭子農會穀倉修復再利用有譜。（圖／洪慈庸服務處提供）

記者李忠憲／台中報導

為保護有80多年歷史，已列為市定古蹟的潭子農會穀倉，立委洪慈庸協助台中市政府提報「台中市市定古蹟潭子農會穀倉修復暨再利用工程案」，文化部日前核定總經費為1億7千萬，洪也成功爭取文化部補助7千萬、交通部補助3千萬。她表示，將全力協助保留歷史建築，帶動潭子整體觀光發展。

市定古蹟潭子農會穀倉在1931年設置，為日本人準備控制糧倉使用。建築物具備典型日治時期產業建築（穀倉）之構造型式及建築式樣，為目前台灣少數僅存同類型建築。副同柱式木屋架達21公尺，為全台僅有，具稀少性。且為現存少數尚能保存之產業設施。

潭子農會穀倉因空間閒置多年，位置緊鄰潭子火車站、潭雅神綠園道，立法委員洪慈庸持續協助「台中市市定古蹟潭子農會穀倉修復暨再利用工程案」，先前就邀集相關單位會勘，經108年度市府修正計畫再提報文化部，文化部核定總經費1億7000萬元，洪慈庸成功協助爭取文化部補助7000萬，交通部補助3000萬，中央補助共1億，協助穀倉完善修復、保留歷史建築。

洪慈庸表示，2011年鐵路高架化時，穀倉部分建物被拆解。現在鐵路高架化已完成，搭配「潭心計畫」，穀倉有修復的急迫性。她上任後就持續關心潭子高架化相關建設，曾邀請文化部、文化資產局、中市府文化局等單位代表會勘。

她表示，原市府所提出「台中市市定古蹟潭子農會穀倉修復暨再利用工程案」經文化部審查，因原提報計畫含有新建工程，但依照補助規定僅能補助原案修復部分。市府2019年度修正再提報計畫，文化部核定總經費1億7000萬元，文化部補助7000萬，交通部補助3000萬，中央補助共1億。

洪慈庸說，潭子在地還有很多區域性的歷史文化據點，除了農會穀倉，還有摘星山莊、潭子國小日式宿舍等歷史建築；潭子農會穀倉修復工程地方已經期盼相當多年，希望透過建築工程的修復，讓古蹟重生，打造潭子文化花園，成為市民活動新據點，帶動在地觀光發展。

潭子農會總幹事林淑茵也說，相當期待未來農會穀倉修復完成後，一樓可結合文化導覽，作為農產展售區，結合歷史文物展示空間，提升傳統產業觀光能量。

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